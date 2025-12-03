La historia de Clíver Huamán, más conocido como ‘Pol Deportes’, joven de 15 años que se volvió viral tras narrar el partido entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro cerca del estadio Monumental, sigue dando de qué hablar. Tras este hecho, muchas personas empezaron a admirarlo por ingeniárselas a pesar de los obstáculos. Gracias a su gran esfuerzo y dedicación, L1 Max lo llevó para que pudiera cumplir su sueño de entrar a un estadio y narrar el partido por los playoffs de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

En este contexto, en una reciente edición de 'Madrugol', Mr. Peet, periodista de dicha entidad, dio detalles inéditos sobre este gran gesto y cómo quisieron cumplirle el sueño al joven. Sin embargo, también comentó que tuvo problemas legales en L1, pues al ser menor de edad había temas que debían autorizarse desde Argentina.

Mr. Peet confiesa que problemas en L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’

"Voy a explicar algo: me metí en un problema porque había términos legales que tenían que darse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó ese asunto. Hay cosas que uno desconoce, pero dentro de mi euforia y sentimiento, con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse; afortunadamente se solucionó, lo autorizaron desde Argentina, porque la gente cree que esto de acá, esto pertenece a torneos, esto sale de Argentina. Yo, en medio de la sorpresiva presencia de Pol, entablé una conversación con él y, al aire, coordiné con producción para que pudiera narrar un poco, pero ya una vez en cabina me dijeron: “Peter, acá hay temas legales porque es menor de edad”. Se trataba de hacer algo simbólico; esa fue la intención", fueron las palabras de Peter Arévalo.

"Me quedé tranquilo porque lo vi feliz, lo vi relatar; tiene muchísimas condiciones y lo vi disfrutar del momento. Como él mismo dijo, era la primera vez que entraba a un estadio", sentenció.

'Pol Deportes' fue invitado estrella en la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Cabe señalar que durante la previa al duelo, Clíver Huamán tuvo una conversación en L1 Max, donde explicó todo lo que tuvo que pasar.

"Sí, es la primera vez que venía a Lima, se me cumplieron varios sueños. Es la primera vez que entro a un estadio en Lima y también es mi primera vez en el Nacional. Gracias por cumplirlo", dijo en diálogo con el comunicador Eduardo Combe.

Además, rememoró la aventura que vivió para subir al cerro junto al Estadio Monumental y relatar la final entre Flamengo y Palmeiras. "Vine desde Andahuaylas con un objetivo con el apoyo de mi papá. No teníamos suficiente economía para poder ingresar. Cuando estuvimos afuera del Monumental, no nos dejaron hacer la previa (...) Nos dieron una mejor idea de ir al cerro y narrar", comentó.