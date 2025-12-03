'Pol Deportes' está soñando despierto. El joven de Andahuaylas, quien se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental, llegará a Europa. Después de haber sido invitado a relatar unos minutos del Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025, Latina Televisión le ofreció a Cliver Huamán viajar hasta España para presenciar el partidazo entre Real Madrid ante Manchester City.

La noticia se la dieron en el programa 'Arriba mi gente' y fue Santi Lesmes el encargado de comentarle que podrá retransmitir el duelo desde el Santiago Bernabéu. Además, 'Pol Deportes' podrá gozar de un tour en las instalaciones del diario Marca.

'Pol Deportes' viajará a Europa para retransmitir el Real Madrid vs Manchester City

La producción del programa le hizo escuchar el himno de la Champions League para darle la gran noticia: conocerá a monstruos del fútbol mundial en vivo y en directo. "¿Qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a retransmitir el partido de la Champions entre el Madrid y Manchester City en el Bernabéu?", dijo Lesmes.

Sin poder creerlo, Cliver Huamán les agradeció por la oportunidad que le están brindando. "Me siento muy contento. Gracias, amigos de Latina. De verdad que es una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions", comentó el menor.

'Pol Deportes' dio la vuelta al mundo tras narrar desde un cerro

El pequeño Cliver Huamán ha sido noticia a nivel mundial. Diarios de Argentina, Colombia, Ecuador reaccionaron con sorpresa al verlo narrar desde un cerro para cumplir su sueño. Es más, 'Chiringuito de Jugones', uno de los programas más vistos en España, quedó impresionado con su capacidad y profesionalismo para narrar.