HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 03 de diciembre | LR+ Noticias

Deportes

'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

¡Pisará el Santiago Bernabéu! Cliver Huamán continúa cumpliendo sus sueños y ahora viajará a Europa para retransmitir el partidazo entre Real Madrid vs Manchester City por la Champions League.

'Pol Deportes' viajará junto con su hermano para ver la Champions League. Foto: composición LR/DSports
'Pol Deportes' viajará junto con su hermano para ver la Champions League. Foto: composición LR/DSports

'Pol Deportes' está soñando despierto. El joven de Andahuaylas, quien se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental, llegará a Europa. Después de haber sido invitado a relatar unos minutos del Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025, Latina Televisión le ofreció a Cliver Huamán viajar hasta España para presenciar el partidazo entre Real Madrid ante Manchester City.

La noticia se la dieron en el programa 'Arriba mi gente' y fue Santi Lesmes el encargado de comentarle que podrá retransmitir el duelo desde el Santiago Bernabéu. Además, 'Pol Deportes' podrá gozar de un tour en las instalaciones del diario Marca.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: Hay cosas que uno desconoce

lr.pe

'Pol Deportes' viajará a Europa para retransmitir el Real Madrid vs Manchester City

La producción del programa le hizo escuchar el himno de la Champions League para darle la gran noticia: conocerá a monstruos del fútbol mundial en vivo y en directo. "¿Qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a retransmitir el partido de la Champions entre el Madrid y Manchester City en el Bernabéu?", dijo Lesmes.

Sin poder creerlo, Cliver Huamán les agradeció por la oportunidad que le están brindando. "Me siento muy contento. Gracias, amigos de Latina. De verdad que es una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto. Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions", comentó el menor.

PUEDES VER: Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: No nos deje en la calle

lr.pe

'Pol Deportes' dio la vuelta al mundo tras narrar desde un cerro

El pequeño Cliver Huamán ha sido noticia a nivel mundial. Diarios de Argentina, Colombia, Ecuador reaccionaron con sorpresa al verlo narrar desde un cerro para cumplir su sueño. Es más, 'Chiringuito de Jugones', uno de los programas más vistos en España, quedó impresionado con su capacidad y profesionalismo para narrar.

Notas relacionadas
Esposa de Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras su agónico gol con Alianza Lima: "Tú eres mucho"

Esposa de Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras su agónico gol con Alianza Lima: "Tú eres mucho"

LEER MÁS
Hermano de Hernán Barcos lanzó contundente mensaje tras su nuevo gol con Alianza Lima: "Siempre en los partidos importantes"

Hermano de Hernán Barcos lanzó contundente mensaje tras su nuevo gol con Alianza Lima: "Siempre en los partidos importantes"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún se ofusca con la prensa en plena conferencia por no reconocer la jerarquía de Sporting Cristal: "No sé por qué les cuesta tanto"

Yoshimar Yotún se ofusca con la prensa en plena conferencia por no reconocer la jerarquía de Sporting Cristal: "No sé por qué les cuesta tanto"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún se ofusca con la prensa en plena conferencia por no reconocer la jerarquía de Sporting Cristal: "No sé por qué les cuesta tanto"

Yoshimar Yotún se ofusca con la prensa en plena conferencia por no reconocer la jerarquía de Sporting Cristal: "No sé por qué les cuesta tanto"

LEER MÁS
Periodistas españoles de 'Chiringuito de jugones' quedan impactados con historia de 'Pol Deportes': "Espectacular"

Periodistas españoles de 'Chiringuito de jugones' quedan impactados con historia de 'Pol Deportes': "Espectacular"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

LEER MÁS
Hermano de Hernán Barcos lanzó contundente mensaje tras su nuevo gol con Alianza Lima: "Siempre en los partidos importantes"

Hermano de Hernán Barcos lanzó contundente mensaje tras su nuevo gol con Alianza Lima: "Siempre en los partidos importantes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025