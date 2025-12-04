La Liga 1 2025 llegó a su parte final y se alista para bajar el telón luego de los Playoffs. Sin embargo, los fanáticos del fútbol peruanos no tendrán que esperar mucho, ya que la nueva temporada de la primera división está a la vuelta de la esquina. Los periodistas de L1 MAX confirmaron que el 30 de enero será el arranque del campeonato nacional. Sin duda, una buena noticia para los hinchas del Torneo Apertura.

Universitario buscará el tetracampeonato, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal quieren recuperar la corona. Evidentemente, previo al torneo, la FPF realizará una premiación al vigente campeón y un estricto sorteo para armar el fixture de la nueva temporada 2026.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

Los periodistas de L1 MAX sorprendieron al revelar las fechas de la premiación, el sorteo e incluso el inicio de la nueva temporada de la primera división del fútbol peruano. "El sorteo de la Liga 1 2026 es el 7 de enero, la premiación será el 15 de enero y el torneo arranca el 30 de enero", anunció el comentarista Eduardo Combe. Posteriormente, Gustavo Peralta volvió a preguntarle por el inicio del campeonato y lo confirmó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará este sábado 6 de diciembre, desde las 8:00 p.m, en el Estadio Alejandro Villanueva. El ganador del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal deberá enfrentarse ante Cusco FC, nuevamente en partidos de ida y vuelta, para conocer al equipo que irá a fase de grupos de Copa Libertadores.

¿Cuánto es el monto que se llevará el clasificado como Perú 2 en Copa Libertadores?

La Conmebol otorgará un significativo premio al club que logre avanzar a la fase de grupos. Este reconocimiento, que asciende a 3 millones de dólares, se entrega como un incentivo por el mérito deportivo alcanzado. El máximo organismo del fútbol en Sudamérica busca así fomentar la competitividad entre los equipos participantes.