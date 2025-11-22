HOYSuscripcion LR Focus

Universitario perdió su invicto en este Torneo Clausura ante Los Chankas en la altura de Andahuaylas (3-1).

Cremas sumaron 12 triunfos, cuatro empates y una derrota en esta segunda parte del campeonato.

Universitario cerró el Clausura en Andahuaylas.
Doloroso adiós. Universitario de Deportes no pudo coronar de manera invicta su tricampeonato y tuvo un duro tropezón en su visita a Andahuaylas ante Los Chankas (3-1) por la jornada 19 del Torneo Clausura

El técnico Jorge Fossati tuvo que hacer algunas modificaciones en su once titular debido a que Alex Valera, Jairo Concha y Jesús Castillo recién habían llegado de su travesía por Rusia para los amistosos de la selección peruana y se encontraban agotados. Mientras que César Inga no fue considerado.

Ante tal panorama, el estratega uruguayo mandó a Edison Flores, Jairo Vélez, José Rivera, Martín Pérez Guedes y José Carabalí. El conjunto de Andahuaylas pudo aprovechar las que tuvo y fue así que durante la primera mitad se fue con la ventaja. La apertura del marcador vino con José Manzaneda (14’) quien aprovechó un cambio de juego y definió solo en el mano a mano ante Sebastián Britos.

Luego el goleador Franco Torres (38’) se metió al área y de un potente derechazo amplió el resultado. Por si eso fuera poco, la “U” sufrió más con la expulsión de William Riveros, dejando con 10 hombres a su equipo.

En el complemento Oshiro Takeuchi (48’) selló el triunfo que le permite soñar con la Sudamericana y el “Tunche” Rivera (61’) descontó de penal.

