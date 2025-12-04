El alcance internacional de 'Pol Deportes' sigue creciendo. Esta vez, llegó desde Inglaterra, ya que el Manchester City decidió sumarse al reconocimiento mundial hacia el joven relator peruano. El equipo dirigido por Pep Guardiola no fue ajeno y brindó algunas palabras felicitando al narrador nacido en Andahuaylas

El gigante inglés le dedicó un mensaje al pequeño de 15 años, destacando su pasión por el fútbol y expresó su deseo previo a su enfrentamiento ante el Real Madrid por la Champions League.

Manchester City y su elogio a 'Pol Deportes'

El equipo de la Premier League se sumó a las felicitaciones y afirmó que les encantaría que Pol Deportes narre un gol de Erling Haaland cuando enfrenten al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 10 de diciembre a las 3:00 p.m. (hora peruana).

Este gesto fue recibido con emoción por parte de la afición peruana, que ven a Cliver como un símbolo de esfuerzo y dedicación, lo cual lo está llevando a ser reconocido a nivel internacional. El mensaje del conjunto inglés representa un nuevo logro para Pol Deportes, quien viene demostrando que su empeño y determinación pueden llevarlo a seguir cumpliendo sus sueños.

"¡Felicitaciones, Pol Deportes! Nos encantaría escucharte relatar un gol de Haaland en Madrid!", fue le mensaje que brindó el Manchester City a través de Instagram, luego de que se hiciera oficial la noticia.

Debut de 'Pol Deportes' en transmisiones oficiales

Cliver sigue construyendo su camino, generando sus propias oportunidades en el ámbito deportivo. Hace poco debutó como relator en una transmisión oficial en el empate 1-1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025. 'Pol Deportes' narró los primeros 5 minutos del segundo tiempo, luego de que Peter Arévalo le diera la oportunidad de hacer su presentación en las pantallas televisivas.

Recordemos que 'Pol Deportes' se volvió tendencia por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde lo más alto de un cerro. El joven natural de Andahuaylas, relató el partido entre Palmeiras y Flamengo utilizando solo su celular.