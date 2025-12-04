HOYSuscripcion LR Focus

Manchester City dedica emotivo mensaje a 'Pol Deportes' y desea que narre un gol de Haaland al Real Madrid: "Nos encantaría"

Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', recibió unas palabras por parte del Manchester City tras confirmarse que participará en la transmisión del partido por la fecha 6 de la Champions League.

Pol Deportes narrará en la Champions League la próxima semana. Foto: Composición LR/Instagram
Pol Deportes narrará en la Champions League la próxima semana. Foto: Composición LR/Instagram

El alcance internacional de 'Pol Deportes' sigue creciendo. Esta vez, llegó desde Inglaterra, ya que el Manchester City decidió sumarse al reconocimiento mundial hacia el joven relator peruano. El equipo dirigido por Pep Guardiola no fue ajeno y brindó algunas palabras felicitando al narrador nacido en Andahuaylas

El gigante inglés le dedicó un mensaje al pequeño de 15 años, destacando su pasión por el fútbol y expresó su deseo previo a su enfrentamiento ante el Real Madrid por la Champions League.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de Pol Deportes: "Hay cosas que uno desconoce"

Manchester City y su elogio a 'Pol Deportes'

El equipo de la Premier League se sumó a las felicitaciones y afirmó que les encantaría que Pol Deportes narre un gol de Erling Haaland cuando enfrenten al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 10 de diciembre a las 3:00 p.m. (hora peruana).

Este gesto fue recibido con emoción por parte de la afición peruana, que ven a Cliver como un símbolo de esfuerzo y dedicación, lo cual lo está llevando a ser reconocido a nivel internacional. El mensaje del conjunto inglés representa un nuevo logro para Pol Deportes, quien viene demostrando que su empeño y determinación pueden llevarlo a seguir cumpliendo sus sueños.

"¡Felicitaciones, Pol Deportes! Nos encantaría escucharte relatar un gol de Haaland en Madrid!", fue le mensaje que brindó el Manchester City a través de Instagram, luego de que se hiciera oficial la noticia.

PUEDES VER: Pol Deportes llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

lr.pe

Debut de 'Pol Deportes' en transmisiones oficiales

Cliver sigue construyendo su camino, generando sus propias oportunidades en el ámbito deportivo. Hace poco debutó como relator en una transmisión oficial en el empate 1-1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025. 'Pol Deportes' narró los primeros 5 minutos del segundo tiempo, luego de que Peter Arévalo le diera la oportunidad de hacer su presentación en las pantallas televisivas.

Recordemos que 'Pol Deportes' se volvió tendencia por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde lo más alto de un cerro. El joven natural de Andahuaylas, relató el partido entre Palmeiras y Flamengo utilizando solo su celular.

'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid humilló en casa al Athletic Bilbao por la jornada 19 de LaLiga de España: el conjunto blanco se encuentra segundo en la tabla de posiciones

Real Madrid humilló en casa al Athletic Bilbao por la jornada 19 de LaLiga de España: el conjunto blanco se encuentra segundo en la tabla de posiciones

Real Madrid y Girona comparten puntos en la jornada 14 de LaLiga: los merengues pierden el liderato

Real Madrid y Girona comparten puntos en la jornada 14 de LaLiga: los merengues pierden el liderato

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: "Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Paolo Guerrero confiesa su deseo de que Hernán Barcos siga en Alianza Lima, pero aclara: "Es una decisión que la toma el club"

Paolo Guerrero confiesa su deseo de que Hernán Barcos siga en Alianza Lima, pero aclara: "Es una decisión que la toma el club"

'Cóndor' Mendoza perdió los papeles con periodista tras ser comparado con Felipe Vizeu: "A mí no me metas c***"

‘Cóndor' Mendoza perdió los papeles con periodista tras ser comparado con Felipe Vizeu: "A mí no me metas c***"

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de 'Pol Deportes' en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce"

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

