Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Deportes

DT de Flamengo realiza sorpresiva mención a Lima para explicar por qué se rompió el trofeo de Copa Libertadores

Luego de que viralizara la imagen del trofeo pegado con cinta adhesiva en Brasil, Filipe Luis, entrenador de Flamengo, reveló quién fue el 'responsable'.

Lima albergó por segunda vez una final de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Flamengo
La histórica consagración de Flamengo con la Copa Libertadores 2025 dejó varios episodios en el recuerdo de los hinchas del balompié. Más allá de los festejos y momentos emotivos que tuvieron lugar en el Monumental de Ate, muchos aficionados se vieron sorprendidos al ver los daños que sufrió el trofeo del certamen continental en su llegada a Río de Janeiro.

Hace algunos días, apenas pisaron brasileño para celebrar con su gente, las cámaras de televisión captaron que la estatuilla del trofeo estaba rota; esto ocasionó que los propios jugadores utilicen cita adhesiva para pegarlo.

lr.pe

DT de Flamengo explica cómo se rompió el trofeo de Libertadores

Al ser consultado sobre este suceso, Filipe Luís, entrenador de Flamengo, señaló que el responsable de romper el trofeo de la Conmebol Libertadores fue el chofer. "La conducción de los autobuses en Lima era complicada (risas)", manifestó en conferencia de prensa.

"Parece que el trofeo estaba en un asiento con los jugadores, él frenó bruscamente y el trofeo se desplazó hacia delante, golpeando a la pequeña figura. Casi tuve que tomar medicamentos para no vomitar durante el trayecto. Fue duro, pero ya está arreglado", agregó.

Así llegó el trofeo de la Copa Libertadores a Lima. Foto: ESPN

Filipe Luis maravillado con el Monumental

Luego de imponerse contra Palmeiras, el DT del 'Mengao' aprovechó la oportunidad para recordar los éxitos que consiguió con la camiseta de Flamengo en el Estadio Monumental.

"El Monumental es un sitio donde he sido muy feliz siempre que vine aquí con la selección. He sido muy feliz con Flamengo, 2 finales de Libertadores. Es un estadio muy especial, tiene una energía muy especial para nosotros, y es un estadio que forja leyendas. Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Estoy realmente muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima", sostuvo.

