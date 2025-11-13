HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
Deportes

Paolo Guerrero destacó el golazo de Álex Valera ante Rusia y mandó mensaje a la selección peruana: "Toca apoyar este proceso"

El histórico goleador elogió a Valera por su desempeño y destacó la importancia de apoyar al equipo en su proceso para lograr la clasificación al próximo Mundial.

Paolo Guerrero habló sobre Álex Valera luego de los entrenamientos. Foto: Lr/América Deportes
Paolo Guerrero habló sobre Álex Valera luego de los entrenamientos. Foto: Lr/América Deportes

La selección peruana empató 1-1 con Rusia, en San Petersburgo, en el debut de Manuel Barreto por el partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El primer tiempo fue bastante discreto, pero el ingreso de Álex Valera cambió el destino del compromiso. El popular 'Nazário' sorprendió con un potente disparo fuera del área para empatar el cotejo en los últimos minutos del segundo tiempo.

El '9'de Universitario de Deportes no arrancó de titular, ya que Ugarriza fue el '9' inicial. Sin embargo, Barreto lo puso en el segundo tiempo e incomodó a los defensores rusos. Además, vimos un Valera muy movedizo y asociativo con Jairo Concha. Por este motivo, Paolo Guerrero elogió a su sucesor.

PUEDES VER: Valentina Shevchenko recuerda a Perú y calienta la previa de la histórica pelea por UFC 322: "Mi mejor versión es ahora"

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el gol de Álex Valera con la selección peruana?

Poalo Guerrero aprovechó la oportunidad para elogiar a Álex Valera por el golazo que anotó ante Rusia. “Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la selección”, declaró al terminar los entrenamientos de Alianza Lima. Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro", enfatizó en América Deportes.

Asimismo, mandó un emotivo mensaje a la selección de fútbol. “De hecho, se extraña, pero ahora toca empujar el carro como buen peruano, apoyar este proceso para que sea exitoso y podamos estar en el próximo Mundial”, reveló Paolo Guerrero.

PUEDES VER: Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"

lr.pe

¿Qué dijo Alex Valera tras anotarle a Rusia?

El artillero se animó a hablar con las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol luego de vencer la resistencia del arquero Matvey Safonov con un potente derechazo. “Ha sido un partido muy duro, pero dimos el 100% y hemos corrido hasta el último”, expresó el atacante a través de un breve mensaje que subió la entidad a sus plataformas.

PUEDES VER: Cartelera UFC 322 con Valentina Shevchenko e Islam Makhachev: ¿quiénes y a qué hora pelean este 15 de noviembre?

lr.pe

¿Cuántos goles tiene Alex Valera en la selección peruana?

Alex Valera disputó 22 partidos oficiales con la camiseta de la selección peruana (amistosos, Eliminatorias y Copa América). En dicho cotejo, 'Valegol' registra 4 anotaciones y una asistencia.

Notas relacionadas
Johan Fano pide un '9' más para Alianza Lima, pero respalda a los históricos: "Me quedaría con Hernán Barcos y Paolo Guerrero"

Johan Fano pide un '9' más para Alianza Lima, pero respalda a los históricos: "Me quedaría con Hernán Barcos y Paolo Guerrero"

LEER MÁS
Ana Paula Consorte sorprende al mostrar su conversación con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

Ana Paula Consorte sorprende al mostrar su conversación con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

LEER MÁS
Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"

Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"

LEER MÁS
Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora juegan y por dónde ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025