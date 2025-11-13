Paolo Guerrero destacó el golazo de Álex Valera ante Rusia y mandó mensaje a la selección peruana: "Toca apoyar este proceso"
El histórico goleador elogió a Valera por su desempeño y destacó la importancia de apoyar al equipo en su proceso para lograr la clasificación al próximo Mundial.
- Pareja de novios graban un momento romántico en las calles de Barcelona y captan por sorpresa a Lionel Messi caminando detrás de ellos
- Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera: "Por eso no juega en el PSG"
La selección peruana empató 1-1 con Rusia, en San Petersburgo, en el debut de Manuel Barreto por el partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El primer tiempo fue bastante discreto, pero el ingreso de Álex Valera cambió el destino del compromiso. El popular 'Nazário' sorprendió con un potente disparo fuera del área para empatar el cotejo en los últimos minutos del segundo tiempo.
El '9'de Universitario de Deportes no arrancó de titular, ya que Ugarriza fue el '9' inicial. Sin embargo, Barreto lo puso en el segundo tiempo e incomodó a los defensores rusos. Además, vimos un Valera muy movedizo y asociativo con Jairo Concha. Por este motivo, Paolo Guerrero elogió a su sucesor.
PUEDES VER: Valentina Shevchenko recuerda a Perú y calienta la previa de la histórica pelea por UFC 322: "Mi mejor versión es ahora"
¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el gol de Álex Valera con la selección peruana?
Poalo Guerrero aprovechó la oportunidad para elogiar a Álex Valera por el golazo que anotó ante Rusia. “Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la selección”, declaró al terminar los entrenamientos de Alianza Lima. Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro", enfatizó en América Deportes.
Asimismo, mandó un emotivo mensaje a la selección de fútbol. “De hecho, se extraña, pero ahora toca empujar el carro como buen peruano, apoyar este proceso para que sea exitoso y podamos estar en el próximo Mundial”, reveló Paolo Guerrero.
PUEDES VER: Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"
¿Qué dijo Alex Valera tras anotarle a Rusia?
El artillero se animó a hablar con las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol luego de vencer la resistencia del arquero Matvey Safonov con un potente derechazo. “Ha sido un partido muy duro, pero dimos el 100% y hemos corrido hasta el último”, expresó el atacante a través de un breve mensaje que subió la entidad a sus plataformas.
PUEDES VER: Cartelera UFC 322 con Valentina Shevchenko e Islam Makhachev: ¿quiénes y a qué hora pelean este 15 de noviembre?
¿Cuántos goles tiene Alex Valera en la selección peruana?
Alex Valera disputó 22 partidos oficiales con la camiseta de la selección peruana (amistosos, Eliminatorias y Copa América). En dicho cotejo, 'Valegol' registra 4 anotaciones y una asistencia.