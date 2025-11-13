La selección peruana empató 1-1 con Rusia, en San Petersburgo, en el debut de Manuel Barreto por el partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El primer tiempo fue bastante discreto, pero el ingreso de Álex Valera cambió el destino del compromiso. El popular 'Nazário' sorprendió con un potente disparo fuera del área para empatar el cotejo en los últimos minutos del segundo tiempo.

El '9'de Universitario de Deportes no arrancó de titular, ya que Ugarriza fue el '9' inicial. Sin embargo, Barreto lo puso en el segundo tiempo e incomodó a los defensores rusos. Además, vimos un Valera muy movedizo y asociativo con Jairo Concha. Por este motivo, Paolo Guerrero elogió a su sucesor.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el gol de Álex Valera con la selección peruana?

Poalo Guerrero aprovechó la oportunidad para elogiar a Álex Valera por el golazo que anotó ante Rusia. “Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la selección”, declaró al terminar los entrenamientos de Alianza Lima. Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro", enfatizó en América Deportes.

Asimismo, mandó un emotivo mensaje a la selección de fútbol. “De hecho, se extraña, pero ahora toca empujar el carro como buen peruano, apoyar este proceso para que sea exitoso y podamos estar en el próximo Mundial”, reveló Paolo Guerrero.

¿Qué dijo Alex Valera tras anotarle a Rusia?

El artillero se animó a hablar con las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol luego de vencer la resistencia del arquero Matvey Safonov con un potente derechazo. “Ha sido un partido muy duro, pero dimos el 100% y hemos corrido hasta el último”, expresó el atacante a través de un breve mensaje que subió la entidad a sus plataformas.

¿Cuántos goles tiene Alex Valera en la selección peruana?

Alex Valera disputó 22 partidos oficiales con la camiseta de la selección peruana (amistosos, Eliminatorias y Copa América). En dicho cotejo, 'Valegol' registra 4 anotaciones y una asistencia.