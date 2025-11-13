HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Cartelera UFC 322 con Valentina Shevchenko e Islam Makhachev: ¿quiénes y a qué hora pelean este 15 de noviembre?

Arde Las Vegas con emocionantes peleas preliminares y combates estelares, incluyendo la defensa del título de Valentina Shevchenko contra Zhang Weili.

Horarios y cartelera completa para ver la UFC 322. Foto: Lr/ESPN
Llegó la hora de la verdad. La esperada cartelera de la UFC 322 tendrá picantes peleas preliminares e históricos combates estelares, en Las Vegas, por Disney Plus. Los cruces más destacados se darán en la parte final del evento con más de 40.000 hinchas viendo acción en el octágono más famoso de la MMA. Dos títulos mundiales estarán en juego y otros luchadores desean escalar en el ranking o recuperar su mejor versión como el excampeón León Edwards.

Valentina Shevchenko regresa a la 'jaula' para defender su título mundial por novena vez contra la china Zhang Weili en una de los choques más esperados de la década en la categoría femenina. El plato fuerte lo pondrán Jack Della Maddalena contra Islam Makhachev.

Cartelera completa de la UFC 322 en Las Vegas

Estelares

  • Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.
  • Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.
  • Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.
  • Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.
  • Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

Preliminares

  • Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.
  • Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.
  • Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.
  • Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.
  • Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio.
  • Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma.
  • Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.
  • Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico - Peso medio.

¿A qué hora inicia el evento UFC 322?

El evento UFC 322 está programado para llevarse a cabo el sábado 15 de noviembre en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. Las preliminares comenzarán desde las 6:00 pm y las peleas estelares darán inicio a las 9:00 pm (Hora peruana)

  • Perú: 6:00 pm
  • Chile: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Estados Unidos: 8:00 pm

¿Dónde ver UFC 322 con Valentina Shevchenko?

Nadie quiere perderse el evento del año en UFC. Por este motivo, La República Deportes te juega los canales oficiales para ver la atractiva cartelera. Las peleas preliminares serán transmitidas por ESPN y las estelares solamente las puedes ver por Disney Plus.

