HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

Valentina Shevchenko recuerda a Perú y calienta la previa de la histórica pelea por UFC 322: "Mi mejor versión es ahora"

La legendaria luchadora defiende su título mundial por novena vez ante la experimentada campeona Zhang Weili por la pelea del año por la UFC. Asimismo, su corazón sigue siendo peruano.

La campeona mundial no se olvida de Perú previo a su histórica pelea por UFC. Foto: Christian Murrugarra
La campeona mundial no se olvida de Perú previo a su histórica pelea por UFC. Foto: Christian Murrugarra

Llegó la hora de la verdad. Valentina Shevchenko buscará la gloria en su novena defensa del título mundial ante la campeona Zhang Weili. La asiática se cansó de barrer en la división paja e irá por 'Bullet', este sábado desde las 9:00 pm, en las peleas estelares de la UFC 322. El Madison Square Garden será testigo de un histórico choque entre las 2 luchadoras más letales de la actualidad.

Por este motivo, el periodista Christian Murrugarra aprovechó la oportunidad para entrevistar a la leyenda de la UFC. Un imperdible mano a mano con una de las exponentes más grandes de la MMA. 'Vale' recordó su paso por Perú y calentó el duelo antes de subirse al octágono.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

lr.pe

Valentina Shevchenko lista para histórica pelea ante Zhang Weili

La 17 veces campeona mundial de Muay Thai aseguró que se siente preparada el combate del año. "Me siento muy bien y estoy lista para la pelea. De verdad no me importa lo que Zhang quiera conseguir el sábado, ya que mi objetivo es seguir siendo campeona por mucho tiempo. Cada pelea me da experiencia e incluso la derrota con Alexa Grasso. Estoy lista y la mejor versión de mí es ahora", declaró Valentina en la entrevista exclusiva.

Valentina va por la gloria en la UFC 322. Foto: Christian Murrugarra

Valentina va por la gloria en la UFC 322. Foto: Christian Murrugarra

PUEDES VER: Carlos Galván apunta contra Andy Polo tras polémica publicación: "Tuvo problemas en Estados Unidos y el único club que le abrió las puertas fue la 'U'"

lr.pe

Recuerdos de Perú y su amor por la gastronomía nacional

Christian Murrugarra profundizó en la imborrable huella que dejó Perú en la piel de Valentina. "Sigo siendo la misma persona de hace 10 años, aunque ahora tengo más experiencia de la vida. Me acuerdo mucho de mis amigos y la deliciosa comida peruana. Yo también extraño mi preparación en la selva. Recuerdo cuando paseaba por las quebradas y los ríos", reveló la campeona mundial de UFC.

La 'Bala' no pudo ocultar su emoción al hablar de nuestro país. "La verdad extraño todo. Perú tiene una de las mejores comidas de todo el mundo. Extraño mucho la comida marina y los lagartos de la selva. Además, aprendí a cocinar algunos platos típicos como ceviche, arroz con marisco y chupe de camarones.

PUEDES VER: Alianza Lima contra las campeonas de Asia y Brasil: el temible grupo que le tocó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

lr.pe

El emotivo mensaje de Valentina Shevchenko a sus fans peruanos y latinoamericanos

"Están en mi corazón. Estoy muy feliz con mis fanáticos. En mis peleas trato de volver y mostrar un gran nivel. La MMA en Perú tiene mucho nivel y veo que tienen buenos peleadores e incluso varios chico están entrando a la UFC. Solo queda seguir adelante y buscar nuevos retos.

Notas relacionadas
Daniel 'Soncora' Marcos vs Miles Jhons por la UFC Fight Night: horarios y canales confirmados para ver la pelea del peruano en Las Vegas

Daniel 'Soncora' Marcos vs Miles Jhons por la UFC Fight Night: horarios y canales confirmados para ver la pelea del peruano en Las Vegas

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que habrá una pelea de la UFC en la Casa Blanca el día de su cumpleaños

Donald Trump anuncia que habrá una pelea de la UFC en la Casa Blanca el día de su cumpleaños

LEER MÁS
Conor McGregor confirma su regreso a la UFC: la inédita condición que exigió para pelear en el histórico evento de la Casa Blanca

Conor McGregor confirma su regreso a la UFC: la inédita condición que exigió para pelear en el histórico evento de la Casa Blanca

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera: "Por eso no juega en el PSG"

Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera: "Por eso no juega en el PSG"

LEER MÁS
Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
Alianza Lima contra las campeonas de Asia y Brasil: el temible grupo que le tocó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima contra las campeonas de Asia y Brasil: el temible grupo que le tocó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS
Jean Ferrari hace sorpresiva aparición en redes y deja en claro cuál es el futuro de Manuel Barreto en la selección peruana: "Es un proceso"

Jean Ferrari hace sorpresiva aparición en redes y deja en claro cuál es el futuro de Manuel Barreto en la selección peruana: "Es un proceso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Deportes

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

¿A qué hora juega Perú vs Rusia EN VIVO HOY? Alineaciones y canal para ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Alineaciones Perú contra Rusia HOY: Manuel Barreto y su inédito once para amistoso fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025