Llegó la hora de la verdad. Valentina Shevchenko buscará la gloria en su novena defensa del título mundial ante la campeona Zhang Weili. La asiática se cansó de barrer en la división paja e irá por 'Bullet', este sábado desde las 9:00 pm, en las peleas estelares de la UFC 322. El Madison Square Garden será testigo de un histórico choque entre las 2 luchadoras más letales de la actualidad.

Por este motivo, el periodista Christian Murrugarra aprovechó la oportunidad para entrevistar a la leyenda de la UFC. Un imperdible mano a mano con una de las exponentes más grandes de la MMA. 'Vale' recordó su paso por Perú y calentó el duelo antes de subirse al octágono.

Valentina Shevchenko lista para histórica pelea ante Zhang Weili

La 17 veces campeona mundial de Muay Thai aseguró que se siente preparada el combate del año. "Me siento muy bien y estoy lista para la pelea. De verdad no me importa lo que Zhang quiera conseguir el sábado, ya que mi objetivo es seguir siendo campeona por mucho tiempo. Cada pelea me da experiencia e incluso la derrota con Alexa Grasso. Estoy lista y la mejor versión de mí es ahora", declaró Valentina en la entrevista exclusiva.

Valentina va por la gloria en la UFC 322. Foto: Christian Murrugarra

Recuerdos de Perú y su amor por la gastronomía nacional

Christian Murrugarra profundizó en la imborrable huella que dejó Perú en la piel de Valentina. "Sigo siendo la misma persona de hace 10 años, aunque ahora tengo más experiencia de la vida. Me acuerdo mucho de mis amigos y la deliciosa comida peruana. Yo también extraño mi preparación en la selva. Recuerdo cuando paseaba por las quebradas y los ríos", reveló la campeona mundial de UFC.

La 'Bala' no pudo ocultar su emoción al hablar de nuestro país. "La verdad extraño todo. Perú tiene una de las mejores comidas de todo el mundo. Extraño mucho la comida marina y los lagartos de la selva. Además, aprendí a cocinar algunos platos típicos como ceviche, arroz con marisco y chupe de camarones.

El emotivo mensaje de Valentina Shevchenko a sus fans peruanos y latinoamericanos

"Están en mi corazón. Estoy muy feliz con mis fanáticos. En mis peleas trato de volver y mostrar un gran nivel. La MMA en Perú tiene mucho nivel y veo que tienen buenos peleadores e incluso varios chico están entrando a la UFC. Solo queda seguir adelante y buscar nuevos retos.