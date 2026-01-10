Federico Girotti es el llamado a ser el '9' de Alianza Lima en el 2026. Foto: composición LR/Disney Plus/Serie Río de La Plata

Federico Girotti es el llamado a ser el '9' de Alianza Lima en el 2026. Foto: composición LR/Disney Plus/Serie Río de La Plata

El primer partido de Alianza Lima en el 2026 sorprendió a muchos aficionados. Una de las principales novedades que presentó el entrenador Pablo Guede fue la presencia de 2 puntas: Paolo Guerrero y Federico Girotti estuvieron desde el arranque en la derrota ante Independiente de Avellaneda por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata.

Al finalizar el cotejo, el delantero argentino reveló cómo se sintió al jugar de titular junto al histórico goleador de la selección peruana. En ese sentido, indicó que le tocó cumplir un rol de extremo y retroceder un poco.

Federico Girotti y su sentir al jugar junto a Paolo Guerrero

El artillero de 26 años indicó que en la liga argentina también le tocó desempeñarse en esta 'nueva posición'. Girotti remarcó que se encuentra a disposición de las necesidades del comando técnico.

"Me tocó hacer el retroceso de extremo por derecha. Es una posición nueva. Lo hice en San Lorenzo un poco, ahora jugando con Paolo (Guerrero). Es un poco acostumbrarse a eso, pero para lo que necesite el equipo, ahí voy a estar", concluyó.

¿Girotti revela por qué decidió llegar a Alianza Lima?

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a continuar su carrera en Alianza Lima, el exgoleador de River Plate indicó que el proyecto deportivo y su visita a Matute en el 2025 fueron factores determinantes.

"Los había enfrentado el año pasado en Copa con Talleres y me había gustado mucho el club. Después llegó el llamado, a fin de año, contándome el proyecto. Se incorporaron jugadores de primer nivel; así que, vamos a ir por el campeonato en la liga local e intentar clasificar a fase de grupos de Libertadores" manifestó en Disney Plus.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima en la pretemporada 2026 tendrá lugar el miércoles 14 de enero. Los blanquiazules se enfrentarán a Unión de Santa Fe, a partir de las 4.15 p. m. (hora peruana), por la segunda jornada de la Serie Río de La Plata.