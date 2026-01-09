Jorge Fossati sorprendió con su repentina llegada a la capital. El experimentado estratega indicó que arribó a Lima para ver algunos temas personales y, además, participar de la gala del sorteo de la Liga 1 2026. En medio de este panorama, el uruguayo aprovechó para pronunciarse sobre su salida de Universitario de Deportes.

El técnico de 73 años expresó un fuerte mensaje y afirmó sentirse dolido por cómo terminó su relación con la institución merengue. "Yo ya aclaré bastantes cosas. Dije con claridad que hay mentirosos y por qué. Lo demás es, simplemente, una diferencia de visión que llevó al club a tomar la decisión", manifestó al inicio en el aeropuerto Jorge Chávez.

Jorge Fossati admite estar dolido por cómo se fue de Universitario

Jorge Fossati, que se marchó de Universitario con 2 títulos nacionales, consideró que no fueron honestos con los motivos relacionados con su salida. Asimismo, hizo referencia a las distintas versiones que aparecieron en medio de las negociaciones.

"En vez de decir clarísimamente cómo es, el club tomó la determinación... Desgaste institucional y punto. No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí charter y no sé más. (...) Lo otro me duele más, hoy estar en medio de personas que mienten... Es el mundo del fútbol de hoy, lamentablemente. Estamos los que decimos directamente 'es un mentiroso' y los que no se animan", apuntó.

"Son dos partes: hay una que interpretó que no podíamos seguir juntos y son los que definen. Eso no cambia nada de lo que siento por Universitario. El cariño por Universitario y por su gente va a seguir siendo el mismo", concluyó.

¿Dónde va a dirigir Jorge Fossati tras dejar Universitario?

Al ser consultado sobre su futuro y si tiene contemplado seguir dirigiendo, el exentrenador de la selección peruana remarcó que se tomará un "break" y que todavía no tiene algo planificado.