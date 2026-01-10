Luis Advíncula es el flamante fichaje de Alianza Lima para ganar la Liga 1 y pelear en la Copa Libertadores. El 'Rayo' buscará plasmar esa experiencia mundialista y velocidad en la banda que lo llevó a Boca Juniors. El defensa lateral será el titular indiscutible y cumplirá su sueño, según André Carrillo. La 'Culebra' sorprendió a todos los hinchas aliancistas con un emotivo mensaje en redes sociales.

El lateral peruano genera expectativa, pero tendrá que aguantar la presión y las altas expectativas que le han puesto los hinchas de Alianza Lima. "Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", fue el mensaje de Alianza Lima en su cuenta oficial.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de André Carrillo a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima?

André Carrillo, uno de los mejores amigos de Luis Advíncula, no dudó en publicar en Instagram el banner de Alianza Lima que confirmaba el fichaje del 'Rayo' al popular club de La Victoria. Además, acompañó la historia de Instagram con un mensaje y un corazón azul: "Un sueño hecho realidad", publicó el extremo en sus redes sociales.

¿Hasta cuándo es el contrato de Advíncula con Alianza?

Según informó el periodista Kevin Pacheco, el popular ‘Bolt’ firmará un contrato largo con Alianza Lima. La directiva blanquiazul le propondrá un vínculo por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional. Así, Advíncula vestiría la camiseta de los íntimos, como mínimo, hasta finales de 2027.

Luis Advíncula explicó por qué deja Boca Juniors para volver al fútbol peruano

"Es complicado irte de un club así, pero nada. Cómo es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) siempre se han portado siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", detalló Advíncula para el canal oficial de Boca.

PUEDES VER: Alianza Lima se ilusiona con la Liga 1 2026: así sería el poderoso once titular con Luis Advíncula

Luis Advíncula explicó por qué deja Boca Juniors para volver al fútbol peruano

"Es complicado irte de un club así, pero nada. Cómo es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) siempre se han portado siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", detalló Advíncula para el canal oficial de Boca.