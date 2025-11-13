HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano por la cinta de capitán: "Estaba con la cabeza caliente"

El goleador aliancista por primera vez habló sobre el fuerte cruce que tuvo con Carlos Zambrano en el partido de Alianza Lima ante Los Chankas por Torneo Clausura 2025.

Barcos rompe su silencio y habla sobre el incidente con Carlos Zambrano. Foto: Lr/Movistar
Hernán Barcos rompió su silencio y habló sobre el tenso momento que vivió con Carlos Zambrano en Andahuaylas. El goleador de Alianza Lima entró a la cancha para darle más poder ofensivo al once de Gorosito, pero discutió con el defensor peruano al momento de pedirle la cinta de capitán. La escena no pasó desapercibida y se viralizó luego del partido contra Los Chankas por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima no cumplió las expectativas, tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y de forma prematura del último torneo corto de la temporada. Néstor Gorosito no encontró la fórmula para evitar el histórico tricampeonato de Universitario en Liga 1.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Carlos Zambrano?  

Hernán Barcos recordó el tensó momento que vivió con Carlos Zambrano en el segundo tiempo del picante partido contra Los Chankas.“Fue un error mío, estaba con la cabeza caliente y le pedí la cinta de mala manera. Ya hablé con él y con el grupo. No fue algo importante, pero no tenía necesidad de hacerlo”, reveló el 'Pirata' en América Deportes.

El histórico goleador también reconoció que su continuidad dependerá del análisis deportivo y estadístico que haga la institución. “Mi deseo es seguir, pero el club evaluará mis números. El hincha siempre apoya, pero la decisión pasa por la dirigencia. Para mí, primero está Alianza Lima y segundo también Alianza”, aclaró Hernán Barcos mientras salía del entrenamiento.

Eddie Fleischman cuestiona a Hernán Barcos y Carlos Zambrano

"Que Barcos le haya quitado la cinta a Carlos Zambrano no es normal", dijo en un primer momento. El comunicador se mostró de acuerdo con que un capitán no necesariamente es el que porta el brazalete y señaló que el 'Pirata' posiblemente intentó dejar un mensaje: no evidenciar que es él el líder del equipo, sino que el 'Káiser' no lo es.

"Estoy de acuerdo (sobre que no hay necesidad de tener la cinta para demostrar la capitanía). Creo que lo de Hernán Barcos no fue una necesidad de mostrarse como capitán, sino de demostrar que Zambrano no lo es. Paolo Guerrero quizá fue el que discrepó con el técnico al darle la cinta a Zambrano", sentenció el periodista deportivo.

