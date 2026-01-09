HOYSuscripcion LR Focus

Venezuela: la nueva colonia de Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Canal confirmado para ver Barcelona - Real Madrid por la final de la Supercopa de España

Por tercera ocasión consecutiva, Barcelona y Real Madrid se verán las caras en una final de la Supercopa de España. Revisa cómo ver el clásico español gratis.

Barcelona es el vigente campeón de la Supercopa de España. Foto: Besoccer
Barcelona es el vigente campeón de la Supercopa de España. Foto: Besoccer

Barcelona y Real Madrid prometen regalarnos un partidazo este domingo 11 de enero por la gran final de la Supercopa de España. Esta nueva versión del clásico español genera mucha expectativa entre sus aficionados, pues ambas escuadras llegaron a dicha instancia mostrando un gran nivel. Los seguidores blaugranas y merengues podrán seguir la transmisión de manera gratuita a través de señal abierta.

El duelo entre los gigantes españoles estará plagado de estrellas: Lamine Yamal, Rodrygo, Vinícius Júnior y Raphinha se perfilan para jugar de titulares. La gran duda recae sobre Kylian Mbappé, quien no disputó la semifinal contra Atlético Madrid al no lograr recuperarse de un esguince en su rodilla; las próximas horas serán clave para su evolución.

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

Dónde ver el clásico Real Madrid - Barcelona

En suelo peruano, la transmisión por TV del juego Barcelona vs. Real Madrid irá por la señal de América TV y Movistar Deportes.

  • Argentina: Flow Sports
  • Brasil: Disney Plus
  • Colombia: Win+ Fútbol
  • Costa Rica: Sky Sports
  • Ecuador: ECDF
  • México: Sky Sports México
  • Paraguay: Flow Sports
  • Perú: América TV, Movistar Deportes
  • Uruguay: Flow Sports
  • Venezuela: Meridiano TV, Venevisión
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2
  • España: Movistar+.

¿Cuándo juega Barcelona versus Real Madrid la final?

El clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá lugar este domingo 11 de enero, a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú), en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: 'Después hablaré'

lr.pe

¿Cómo ver Barcelona contra Real Madrid ONLINE?

Si no quieres perderte el Barcelona vs. Real Madrid por internet, puede acceder a la transmisión a través de las plataformas América tvGo y Movistar Play. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Barcelona vs Real Madrid: últimos partidos

De los últimos 10 enfrentamientos, Real Madrid y Barcelona registran 5 victorias cada uno.

  • Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 26 de octubre del 2025
  • Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 11 de mayo del 2025
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey (final) | 26 de abril del 2025
  • Real Madrid 2-5 Barcelona | Supercopa de España (final) | 12 de enero del 2024
  • Barcelona 4-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 26 de octubre de 2024
  • Real Madrid 3-2 Barcelona | LaLiga EA Sports | 21 de abril de 2024
  • Real Madrid 4-1 Barcelona | Supercopa de España (final) | 14 de enero de 2024
  • Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 28 de octubre de 2023
  • Real Madrid 4-0 Barcelona | Copa del Rey (semifinales) | 5 de abril de 2023
  • Barcelona 2-1 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 19 de marzo de 2023.
