Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO por la Serie Colombia: ¿cuándo y dónde ver el debut de Pedro Gallese?

Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO. Este sábado 10 de enero se tendrá un partidazo por la Serie Colombiana entre dos grandes equipos colombianos, donde se tendrá el debut de Pedro Gallese, flamante fichaje del 'Verdiblanco' que llegó como una de las apuestas por el conjunto de Cali. Este encuentro se podrá seguir desde las 6.00 p.m. (hora peruana y colombiana). El partido se podrá seguir por la señal de Disney Plus. No obstante, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partido.

Este partido se presenta como una oportunidad para ambos equipos, pues ambos conjuntos cuentan con rostros diferentes en sus alineaciones, por lo que este encuentro será clave para buscar dar un paso firme en el inicio de año, tras un irregular 2025.

¿Cuándo juega Deportivo Cali vs Once Caldas?

El partido correspondiente por el amistoso Serie Colombiana se realizará en el estadio Palmaseca, este sábado 10 de enero.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Once Caldas?

El partido comenzará a las 6:00 p.m. hora de Perú. Si estás en otro país, aquí tienes los horarios aproximados para algunos países de Sudamérica:

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

¿Dónde ver Deportivo Cali vs Once Caldas?

Deportivo Cali informó que el partido amistoso, correspondiente al torneo Serie Colombia 2026, se transmitirá por la plataforma de streaming Disney Plus, accesible tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica. No obstante, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo que contará con el debut de Pedro Gallese.

Posibles alineaciones de Deportivo Cali vs Once Caldas