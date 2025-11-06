HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ana Paula Consorte sorprende al mostrar chat privado con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

La brasileña Ana Paula Consorte, novia de Paolo Guerrero, hizo pública una conversación íntima con el futbolista peruano. 

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte comenzaron su relación en 2022. Foto: Composición LR/Instagram.
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte comenzaron su relación en 2022. Foto: Composición LR/Instagram.

Ana Paula Consorte expuso un chat privado de WhatsApp de una conversación que tuvo con su novio, Paolo Guerrero, horas antes del encuentro en que su equipo, Alianza Lima, venció a Los Chankas el miércoles 5 de noviembre por la liga de Perú, partido en que anotó dos goles.

La brasileña utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacerlo público, mostrando también que le hizo una sensible confesión al delantero: “Siento tu ausencia”, escribió la modelo y el ‘depredador’ le contestó.

Ana Paula Consorte comparte conversación privada de ella y Paolo Guerrero. Foto: Instagram.

Ana Paula Consorte comparte conversación privada de ella y Paolo Guerrero. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Paolo Guerrero es ampayado viendo fotos de modelo en bikini que no es Ana Paula Consorte: tiktoker expone al futbolista

lr.pe

Ana Paula Consorte expone chat privado con Paolo Guerrero

Tras el partido en el que Alianza Lima venció a los Chankas por 2 a 1 con dos goles de Paolo Guerrero, la brasileña Ana Paula Consorte compartió una captura de un chat que tuvo con su pareja horas antes del encuentro, donde le expresa todo su amor y cuánto lo extraña.

“Te amo mto mto mto. Saudades. Sinto a tua falta”, escribió la influencer, que en español significa “Te amo muchísimo. Te echo de menos. Siento tu ausencia”. La modelo de 33 años acompaño la publicación con el mensaje: “Meu homen gol” (mi hombre gol).

PUEDES VER: Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: el exorbitante monto que costó la lujosa fiesta de cumpleaños de la modelo en Brasil

lr.pe

¿Qué le respondió Paolo Guerrero a Ana Paula Consorte?

Según la captura del chat que Ana Paula Consorte compartió, Paolo Guerrero le contestó: “Vida. Faz o nosso ok. Te amo vidao. Vou assistir, nao te passa da a vida einnn” (Mi vida, hagamos lo nuestro, ok. Te amo mi amor. Voy a estar pendiente, no te pierdas).

La publicación, en la que la brasileña mostró una conversación muy íntima entre ambos, fue luego compartido por el futbolista en su cuenta oficial de Instagram, donde además le dedicó los dos goles que anotó en el partido. “Para ti, mi amor, lo nuestro. Vamos, vamos. Te amo mucho”, escribió.

Cabe recordar que Ana Paula se encuentra en Brasil al cuidado de los hijos que tiene con el futbolista, mientras que Paolo está en Perú concentrado en su participación con Alianza Lima.  

