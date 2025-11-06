Ana Paula Consorte expuso un chat privado de WhatsApp de una conversación que tuvo con su novio, Paolo Guerrero, horas antes del encuentro en que su equipo, Alianza Lima, venció a Los Chankas el miércoles 5 de noviembre por la liga de Perú, partido en que anotó dos goles.

La brasileña utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacerlo público, mostrando también que le hizo una sensible confesión al delantero: “Siento tu ausencia”, escribió la modelo y el ‘depredador’ le contestó.

Ana Paula Consorte comparte conversación privada de ella y Paolo Guerrero. Foto: Instagram.

Ana Paula Consorte expone chat privado con Paolo Guerrero

Tras el partido en el que Alianza Lima venció a los Chankas por 2 a 1 con dos goles de Paolo Guerrero, la brasileña Ana Paula Consorte compartió una captura de un chat que tuvo con su pareja horas antes del encuentro, donde le expresa todo su amor y cuánto lo extraña.

“Te amo mto mto mto. Saudades. Sinto a tua falta”, escribió la influencer, que en español significa “Te amo muchísimo. Te echo de menos. Siento tu ausencia”. La modelo de 33 años acompaño la publicación con el mensaje: “Meu homen gol” (mi hombre gol).

¿Qué le respondió Paolo Guerrero a Ana Paula Consorte?

Según la captura del chat que Ana Paula Consorte compartió, Paolo Guerrero le contestó: “Vida. Faz o nosso ok. Te amo vidao. Vou assistir, nao te passa da a vida einnn” (Mi vida, hagamos lo nuestro, ok. Te amo mi amor. Voy a estar pendiente, no te pierdas).

La publicación, en la que la brasileña mostró una conversación muy íntima entre ambos, fue luego compartido por el futbolista en su cuenta oficial de Instagram, donde además le dedicó los dos goles que anotó en el partido. “Para ti, mi amor, lo nuestro. Vamos, vamos. Te amo mucho”, escribió.



Cabe recordar que Ana Paula se encuentra en Brasil al cuidado de los hijos que tiene con el futbolista, mientras que Paolo está en Perú concentrado en su participación con Alianza Lima.