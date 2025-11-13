El empate de la selección peruana ante Rusia generó una ola de reacciones tras el gol de Álex Valera, quien selló la igualdad en el marcador y permitió rescatar un resultado valioso en el amistoso internacional. No obstante, gran parte de la atención se centró en una hincha rusa que se volvió viral al cubrir el encuentro desde el campo del imponente Gazprom Arena, en San Petersburgo.

La reacción de la hincha rusa tras el gol de Álex Valera

El gol del delantero de Universitario de Deportes llegó en el momento más difícil para la Blanquirroja. Cuando Perú estaba en desventaja y era claramente superado por el equipo ruso en el desarrollo del juego, Álex Valera apareció para cambiar el rumbo y darle vida al equipo nacional dirigido por Manuel Barreto.

Por ese motivo, tras el golazo desde fuera del área del atacante de la 'Bicolor', los hinchas peruanos que asistieron al estadio Gazprom Arena reaccionaron con algarabía. En ese mismo instante, la creadora de contenido rusa Lamashagoryacheva también mostró su asombro por el gol del empate de Álex Valera. Mientras permanecía impactada por la anotación, un aficionado peruano narró la jugada desde el campo, lo que generó aún más emoción en la youtuber, quien logró captar el momento exacto del tanto de la 'Blanquirroja'.

"Gol, gol, gol, ¡goool! Perú, no, no, no, Álex Valera, Álex Valera anotando el del empate", narró el hombre que estaba al costado de la mujer rusa mientras lo enfocaba a la par de la celebración de los jugadores de la selección peruana.

La viralización del video en las redes sociales

El video, grabado en vivo desde el campo del estadio Gazprom Arena, muestra a una joven hincha rusa registrando la jugada del empate peruano mientras reacciona con visible emoción. Su expresión sorprendida captó rápidamente la atención de los usuarios en redes sociales, donde el clip se viralizó en cuestión de minutos.

La escena generó decenas de comentarios en plataformas como TikTok e Instagram. Entre las frases más repetidas se leyeron: “Perú es clave”, “Nazario Valeira, el goleador” y “Es Lorenzo de Chosica”, en alusión al delantero Álex Valera y al aficionado peruano que narró el gol junto a la creadora de contenido.