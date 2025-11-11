Partidos amistosos internacionales en esta Fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Se viene una nueva fecha FIFA para las selecciones sudamericanas en el último tramo del año. Los equipos CONMEBOL tendrán acción este miércoles, jueves, viernes y sábado 15 de noviembre en diferentes partes del mundo. Perú abrirá el telón con un entretenido partido ante Rusia. Todos los equipos jugarán 2 partidos, aunque Argentina será la excepción y solamente disputará 1 duelo.

La escuadra de Manuel Barreto, luego de 2 días de viaje, deberá entrenar lo antes posible para plasmar la estrategia previo al importante cruce ante Rusia a las 12:00 pm (Hora peruana) Es importante destacar que el partido lo transmitirán a las 12:00 am.

Partidos amistosos internacionales de CONMEBOL

Diversas selecciones sudamericanas se enfrentan entre ellas y también a rivales de otras confederaciones. La República Deportes te juega los horarios confirmados de los partidos amistosos. Los canales para ver esteos encuentros van por DirecTV Sports.

Argentina vs Angola (Viernes / 11:00 am)

Brasil vs Senegal (Sábado/ 11:00 am)

Bolivia vs Corea del Sur (Viernes / 6:00 am)

Colombia vs Nueva Zelanda (Sábado/ 9:00 am)

Ecuador vs Canadá (Jueves /7:30 pm)

Paraguay vs Ecuador (Sábado/ 9:00 am)

Uruguay vs México (Sábado /10 am)

Venezuela vs Australia (Viernes 14/ 9:00 am)

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

El encuentro se jugará desde las 12.00 p.m. (hora peruana) este miércoles 12 de noviembre. A continuación la lista para otros países.

Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay: 2.00 p.m.

Brasil: 2.00 p.m.

Bolivia / Venezuela: 1.00 p.m.

Ecuador / Colombia: 12.00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Rusia?

El encuentro se podrá ver por la señal de ATV y también estará disponible vía Movistar Deportes. Además, en La República Deportes te mantendremos informado con todo lo relacionado al partido, incluyendo el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle.

Lista de convocados de la selección peruana