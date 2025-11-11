HOYSuscripcion LR Focus

'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
Partidos amistosos internacionales en esta Fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Repasa el fixture de los equipos de Sudamérica CONMEBOL que tendrán acción esta semana ante rivales de otras confederaciones. Perú se mide en un importante partido ante Rusia.

Guía de partidos amistosos de equipos sudamericanos por la primera Fecha FIFA. Foto: Lr/ESPN
Guía de partidos amistosos de equipos sudamericanos por la primera Fecha FIFA. Foto: Lr/ESPN

Se viene una nueva fecha FIFA para las selecciones sudamericanas en el último tramo del año. Los equipos CONMEBOL tendrán acción este miércoles, jueves, viernes y sábado 15 de noviembre en diferentes partes del mundo. Perú abrirá el telón con un entretenido partido ante Rusia. Todos los equipos jugarán 2 partidos, aunque Argentina será la excepción y solamente disputará 1 duelo.

La escuadra de Manuel Barreto, luego de 2 días de viaje, deberá entrenar lo antes posible para plasmar la estrategia previo al importante cruce ante Rusia a las 12:00 pm (Hora peruana) Es importante destacar que el partido lo transmitirán a las 12:00 am.

Partidos amistosos internacionales de CONMEBOL

Diversas selecciones sudamericanas se enfrentan entre ellas y también a rivales de otras confederaciones. La República Deportes te juega los horarios confirmados de los partidos amistosos. Los canales para ver esteos encuentros van por DirecTV Sports.

  • Argentina vs Angola (Viernes / 11:00 am)
  • Brasil vs Senegal (Sábado/ 11:00 am)
  • Bolivia vs Corea del Sur (Viernes / 6:00 am)
  • Colombia vs Nueva Zelanda (Sábado/ 9:00 am)
  • Ecuador vs Canadá (Jueves /7:30 pm)
  • Paraguay vs Ecuador (Sábado/ 9:00 am)
  • Uruguay vs México (Sábado /10 am)
  • Venezuela vs Australia (Viernes 14/ 9:00 am)

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

El encuentro se jugará desde las 12.00 p.m. (hora peruana) este miércoles 12 de noviembre. A continuación la lista para otros países.

  • Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay: 2.00 p.m.
  • Brasil: 2.00 p.m.
  • Bolivia / Venezuela: 1.00 p.m.
  • Ecuador / Colombia: 12.00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Rusia?

El encuentro se podrá ver por la señal de ATV y también estará disponible vía Movistar Deportes. Además, en La República Deportes te mantendremos informado con todo lo relacionado al partido, incluyendo el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle.

Lista de convocados de la selección peruana

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
  • Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Jhonny Vidales.
