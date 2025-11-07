Alianza Lima no cumplió las expectativas en la temporada, ya que quedó fuera del Torneo Clausura de forma prematura y fue eliminado en los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025. La directiva y la hinchada aliancista quieren ver radicales cambios en el club para pelear el próximo año a nivel loca e internacional. Justamente, el exfutbolista Johan Fano fue consultado por los refuerzos ofensivos que debería realizar el equipo de Néstor Gorosito.

Los blanquiazules no pueden darse el lujo de volver a tropezar o descuidar uno de los 2 torneos, ya que ese detalle le terminó pasando factura en la recta final. Asimismo, la banca de suplentes tampoco respondió. 'PG9' y el 'Pirata' Barcos no tuvieron tiempo para dosificar debido a la enorme diferencia de nivel que había con Matías Succar.

¿Qué dijo Johan Fano sobre Poalo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima para el Torneo Clausura?

El exfutbolista de la selección peruana no dudó en respaldar a los 2 históricos goleadores de Alianza Lima, aunque recomendó buscar un '9' más. "Yo traería un '9' más y me quedaría tanto con Barcos como con Guerrero. Acá, en el Perú, se habla mucho de la edad. No nos gusta nada, ni muy joven ni muy viejo. Lo más importante en el fútbol es el día a día. Si tienes jugadores que te están rindiendo, ¿por qué no mantenerlos?", enfatizó Johan Fano en 'Denganche'.

Eddie Fleischman opinó sobre lo ocurrido entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano

"Que Barcos le haya quitado la cinta a Carlos Zambrano no es normal", dijo en un primer momento. El comunicador se mostró de acuerdo con que un capitán no necesariamente es el que porta el brazalete y señaló que el 'Pirata' posiblemente intentó dejar un mensaje: no evidenciar que es él el líder del equipo, sino que el 'Káiser' no lo es.

"Estoy de acuerdo (sobre que no hay necesidad de tener la cinta para demostrar la capitanía). Creo que lo de Hernán Barcos no fue una necesidad de mostrarse como capitán, sino de demostrar que Zambrano no lo es. Paolo Guerrero quizá fue el que discrepó con el técnico al darle la cinta a Zambrano", apuntó.





