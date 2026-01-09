HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

El defensor valoró la llegada de los nuevos refuerzos de Alianza Lima, pero enfatizó en el fichaje de Jairo Vélez, quien se ha acoplado de la mejor manera al plantel.

Carlos Zambrano resaltó lo rápido que se acopló Jairo Vélez a Alianza Lima. Foto: composición LR/Al Volante
Carlos Zambrano resaltó lo rápido que se acopló Jairo Vélez a Alianza Lima. Foto: composición LR/Al Volante

Carlos Zambrano habló sobre lo que viene siendo los primeros días bajo las órdenes de Pablo Guede. El defensor se viene preparando de la mejor manera para lo que será el partido ante Independiente de Avellaneda por la Serie Río de La Plata 2026. Antes de partir a Uruguay, el 'Káiser' conversó con la prensa local acerca de los entrenamientos de pretemporada con el técnico argentino. Asimismo, brindó su opinión sobre los nuevos refuerzos, en especial de Jairo Vélez.

Como se recuerda, Vélez fue uno de los fichajes más polémicos en este mercado. El volante dejó Universitario para pasarse al clásico rival en un movimiento que generó miles de críticas. A pesar de su pasado merengue, Zambrano aseguró que lo han recibido de la mejor manera.

PUEDES VER: Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

Carlos Zambrano reveló cómo recibieron a Jairo Vélez en Alianza Lima

En conversación con Radio La Zona, Zambrano señaló que Vélez se ha sentido cómodo en La Victoria desde el primer día. A pesar de que venía del eterno rival, sus compañeros lo acoplaron como uno más.

"El tema de los refuerzos siempre vienen bien, es como un nuevo aire al grupo. Desde el primer día creo que se integraron muy rápido, encajaron bien. Por ejemplo, el tema de Jairo (Vélez) que venía del equipo contrario. Lo hemos recibido muy bien, se siente muy cómodo. Al igual que los extranjeros que han llegado, están felices de haber llegado a un club tan grande como Alianza", declaró.

PUEDES VER: FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que el campeonato es un cadáver: Afecta a todo el fútbol peruano

lr.pe

Carlos Zambrano habló sobre los partidos de Alianza en la Serie Río de La Plata 2026

En otro momento del diálogo, Carlos Zambrano aseguró que todos están enfocados en ser campeones este 2026 y llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para el zaguero, es la mejor oportunidad para dejar atrás todo lo vivido en la campaña anterior.

"En Uruguay vamos a tener buenos partidos. Unos encuentros lindos y duros con equipos argentinos y uno chileno. Estamos con muchas ansias de estar y exigirnos y prepararnos de la mejor manera. Este año va a ser lindo, no va a ser fácil. Tenemos que aprovechar esta pretemporada porque el torneo lo tenemos a la vuelta de la esquina, a fin de mes. La fase de grupos de Libertadores también está ahí nomás. Estamos muy enfocados, con la cabeza fuerte en lo que viene. Es hora de tratar de limpiarnos la cara de los años pasados y enfocarnos en nosotros. Este año va a ser lindo por el plantel que tenemos, por el bien nuestro y del club. Creo que nos merecemos una alegría", comentó.

Finalmente, abordó sobre lo exhausto que es el trabajo de pretemporada de Guede. "Con el 'profe' todo bien. Yo antes ya había conversado con él. Puso los puntos claros, qué es lo que desea para el grupo fuera de la intensidad y su forma de jugar. Tenemos que enfocarnos y hacer las cosas bien. Estar físicamente muy bien. Por eso es que los primeros días nos está costando en lo físico, la gente está acabando con la lengua afuera, pero es parte de", concluyó.

