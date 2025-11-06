HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Fútbol Peruano

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

El defensor peruano llenó de elogias a Paolo Guerrero tras destacar en la Liga 1. Además, habló de su futuro en Alianza Lima.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. Foto: composición LR/La República/Liga1 Te Apuesto
Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. Foto: composición LR/La República/Liga1 Te Apuesto

Carlos Zambrano retornó a la capital, junto al resto de la delegación de Alianza Lima, este jueves 6 de noviembre, luego de la victoria íntima en Andahuaylas ante Los Chankas por el Torneo Clausura 2025. A su salida del aeropuerto, el defensor nacional fue abordado por la prensa para hablar sobre la actualidad del club victoriano. El 'León' dedicó una parte de sus declaraciones en elogiar Paolo Guerrero, con quien comparte equipo desde mediados del 2024.

Zambrano remarcó que el 'Depredador' es un atacante de talla mundial y que el país debería mostrar agradecimiento hacia él, pues le ha dado mucho a la selección peruana. Además, aseguró que todo el plantel desea seguir contando con su presencia para el próximo año.

PUEDES VER: Miguel Trauco revela la impensada reacción de Lionel Messi tras encontrarlo en la liga de Francia y el gesto que tuvo: '¿Otra vez tú?'

lr.pe

Carlos Zambrano ponderó nivel de Paolo Guerrero en Alianza Lima

"Paolo es un delantero de nivel internacional y el Perú debe estar agradecido con él. Al final de la temporada hablará con la directiva. Físicamente está apto y el grupo quiere que se quede", declaró ante los medios.

Cabe precisar que Guerrero tiene vínculo con Alianza Lima hasta diciembre de este año, por lo que su renovación tiene que definirse pronto. Sus 16 goles en la presente temporada avalan su vigencia y lo pone como uno de los jugadores para quedarse en la institución de cara al próximo año.

PUEDES VER: Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

lr.pe

Carlos Zambrano tras triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas

"Se sufrió, pero se logró el triunfo. Tenemos que terminar de la mejor manera. El equipo ha sacado buenos resultados aunque aún estamos en deuda. (...) Es una obligación ganar, sobre todo en Matute. Estamos en deuda, pero lo importante será terminar de la mejor forma el torneo. La única deuda que tenemos es que en Matute estamos regalando muchos puntos y nos están convirtiendo goles, y eso no habla muy bien de la defensa", sostuvo el 'Káiser', quien hizo énfasis en la pérdida de puntos de local que han tenido en todo el 2025.

Por último, indicó que aún mantiene vínculo con Alianza y que se encuentra cómodo en el club. "Yo todavía tengo un año de contrato, hace tiempo lo he dicho, así que estoy tranquilo", manifestó.

Notas relacionadas
Jesús Castillo y su enigmático mensaje tras volver al titularato en Alianza Lima: "Se les heló la sangre"

Jesús Castillo y su enigmático mensaje tras volver al titularato en Alianza Lima: "Se les heló la sangre"

LEER MÁS
Piero Quispe y su rotunda respuesta sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Eso no va a pasar nunca"

Piero Quispe y su rotunda respuesta sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Eso no va a pasar nunca"

LEER MÁS
Alianza Lima venció 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas con doblete de Paolo Guerrero y ya es segundo en el acumulado

Alianza Lima venció 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas con doblete de Paolo Guerrero y ya es segundo en el acumulado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Jesús Castillo y su enigmático mensaje tras volver al titularato en Alianza Lima: "Se les heló la sangre"

Jesús Castillo y su enigmático mensaje tras volver al titularato en Alianza Lima: "Se les heló la sangre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Réquiem por el mar de Grau, por Eliana Carlín

Guns N’ Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Fútbol Peruano

César Vallejo - CD Moquegua: días, horarios y canal de TV para ver el repechaje de Liga 2 2025

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Jesús Castillo y su enigmático mensaje tras volver al titularato en Alianza Lima: "Se les heló la sangre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Claudia Sheinbaum persona non grata en Perú: Congreso aprueba medida tras asilo de México a Betssy Chávez

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Elecciones Primarias 2025: Este viernes vence plazo para que partidos comuniquen candidaturas definitivas ante la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025