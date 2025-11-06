Carlos Zambrano retornó a la capital, junto al resto de la delegación de Alianza Lima, este jueves 6 de noviembre, luego de la victoria íntima en Andahuaylas ante Los Chankas por el Torneo Clausura 2025. A su salida del aeropuerto, el defensor nacional fue abordado por la prensa para hablar sobre la actualidad del club victoriano. El 'León' dedicó una parte de sus declaraciones en elogiar Paolo Guerrero, con quien comparte equipo desde mediados del 2024.

Zambrano remarcó que el 'Depredador' es un atacante de talla mundial y que el país debería mostrar agradecimiento hacia él, pues le ha dado mucho a la selección peruana. Además, aseguró que todo el plantel desea seguir contando con su presencia para el próximo año.

Carlos Zambrano ponderó nivel de Paolo Guerrero en Alianza Lima

"Paolo es un delantero de nivel internacional y el Perú debe estar agradecido con él. Al final de la temporada hablará con la directiva. Físicamente está apto y el grupo quiere que se quede", declaró ante los medios.

Cabe precisar que Guerrero tiene vínculo con Alianza Lima hasta diciembre de este año, por lo que su renovación tiene que definirse pronto. Sus 16 goles en la presente temporada avalan su vigencia y lo pone como uno de los jugadores para quedarse en la institución de cara al próximo año.

Carlos Zambrano tras triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas

"Se sufrió, pero se logró el triunfo. Tenemos que terminar de la mejor manera. El equipo ha sacado buenos resultados aunque aún estamos en deuda. (...) Es una obligación ganar, sobre todo en Matute. Estamos en deuda, pero lo importante será terminar de la mejor forma el torneo. La única deuda que tenemos es que en Matute estamos regalando muchos puntos y nos están convirtiendo goles, y eso no habla muy bien de la defensa", sostuvo el 'Káiser', quien hizo énfasis en la pérdida de puntos de local que han tenido en todo el 2025.

Por último, indicó que aún mantiene vínculo con Alianza y que se encuentra cómodo en el club. "Yo todavía tengo un año de contrato, hace tiempo lo he dicho, así que estoy tranquilo", manifestó.