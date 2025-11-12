La selección peruana rescató un empate 1-1 ante Rusia en su visita a San Petersburgo. El partido de la Bicolor no fue el mejor desde que asumió Manuel Barreto, pero apareció Álex Valera para sacar un resultado ciertamente positivo. El delantero de Universitario ingresó en el segundo tiempo por Adrián Ugarriza y fue el único que se animó a patear al arco para marcar la paridad. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y uno de los que lo elogió fue el periodista Diego Rebagliati.

El comentarista deportivo resaltó el carácter con el que ingresó Valera. Asimismo, lo postuló para que sea el '9' de la Blanquirroja de cara a los próximos encuentros. Eso sí, dejó en claro que es clave que se sienta fijo en el esquema para que pueda volverse figura poco a poco.

Diego Rebagliati explicó la clave para que Álex Valera sea el '9' de la selección peruana

En el postpartido, Rebagliati comentó que es necesario que Álex Valera vaya sintiéndose cómodo cada vez que juega con los colores de Perú. Bajo su punto de vista, la continuidad de partidos generará que se gane los elogios de la hinchada.

“Creo que en el caso de Alex Valera es clave que le tome gusto a jugar en la selección, que sienta que es el ‘9’ titular, que quiera estar siempre. Este tipo de situaciones, en las que convierte goles, es figura y recibe el reconocimiento de la gente, lo acercan a una versión en la que se sienta más cómodo”, sostuvo.

¿Cuándo juega la selección peruana ante Chile?

El partido entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. Este compromiso marcará el fin de la gira por suelo ruso.