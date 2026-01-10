Las vueltas al fútbol peruano siguen dando de qué hablar. Como se sabe, Luis Advíncula es el flamante refuerzo de Alianza Lima de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y, sobre todo, para la Copa Libertadores. Esta importante incorporación ha ilusionado a los hinchas blanquiazules, ya que el conjunto se viene armando con un plantel fuerte para competir en lo más alto. No obstante, no son los únicos en dar su opinión.

Anderson Santamaría, defensor de Universitario de Deportes, fue consultado al respecto y le deseó los mejores éxitos al lateral; sin embargo, entre risas, reconoció que espera que no le vaya tan bien cuando se enfrenten por primera vez en el año, en la fecha 9 del Torneo Apertura. Además, se animó a hablar sobre la labor que viene realizando Javier Rabanal y su comando técnico.

¿Qué dijo Anderson Santamaria sobre fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima?

En un primer momento, evito referirse a los refuerzos de los blanquiazules. "No puedo hablar de los rivales. Yo solo hablo de Universitario, y venimos trabajando de la mejor manera", empezó diciendo.

Aunque no pudo evitar mandarle un mensaje positivo a 'Lucho' con quien ha compartido vestuario en la selección peruana. "Bienvenido a 'Luchito', lo quiero mucho. Espero que le vaya bien, pero contra nosotros no", declaró para Fútbol en América.

Santamaria habla sobre el trabajo de Javier Rabanal

En otro momento de la conversación, destacó el trabajo de Javier Rabanal, mencionando que el equipo se está adaptando a lo que el técnico español busca.

"Estamos trabajando de la mejor manera, buscando lo que el profesor quiere. Está metiéndonos muchas ideas para adecuarnos rápido a lo que él quiere para Universitario".

También habló sobre sus nuevos compañeros Caín Fara y Héctor Fértoli resaltando que el grupo los recibió de la mejor manera. "Los vi bien, de la mejor manera. Este es un gran grupo que los recibió de la mejor forma y les está dando las herramientas para que se puedan adaptar rápido y nos puedan ayudar este año".