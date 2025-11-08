Real Madrid contra Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports: horarios y canales para ver el partido

Real Madrid se enfrentará al aguerrido Rayo Vallecano. este domingo a las 10:00 am, por la nueva temporada de la Liga Española 2025/26. El excampeón de la Champions League parte como favorito, aunque jugará en Estadio de Vallecas. El partido corresponde a la fecha 12 de LaLiga y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Directv Sports.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso viene cuestionado, tras perder ante Liverpool por la UEFA Champions League. Sin embargo, el Real Madrid goleó 4-0 a Valencia en su último partido del torneo local. Por otro lado, Rayo Vallecano perdió 4-0 ante el Villarreal.

¿A qué hora juega Real Madrid ante Rayo Vallecano por la Liga Española?

Nadie quiere perderse este entretenido partido por la Liga Española desde las 10:15 am hora peruana. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para ver el encuentro desde cualquier lugar.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15 pm

México: 09:15 am

Estados Unidos: 10:15 am (Miami y Nueva York) y 07:15 am (Los Ángeles)

España: 4:15 pm

¿En qué canal puedes ver Real Madrid contra Rayo Vallecano por la Liga Española?

Los hinchas del Real Madrid pueden seguir el partido mediante Direct Sports y la aplicación de DGO. Es importante destacar que son los únicos canales oficiales para transmitir el esperado cruce por la fecha 12 de la Liga Española 2025.

Perú: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Venezuela: DSports

México: Sky Sports y Sky+

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV

España: DAZN, Movistar+, Prime Video y LaLiga TV Bar HD

Posibles alineaciones Real Madrid vs Rayo Vallecano

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Ciss; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao



Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Ciss; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Ceballos, Valverde, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius

Últimos partidos del Real Madrid y Rayo Vallecano

Real Madrid 2-1 Barcelona

Real Madrid 4-0 Valencia

Liverpool 1-0 Real Madrid