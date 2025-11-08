Real Madrid contra Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports: horarios y canales para ver el partido
Los merengues tendrán un complicado reto ante Rayo Vallecano por la jornada 12 de la Liga Española 2025/2026. Los madridistas quieren recuperar su mejor versión.
- Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto
- Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos
Real Madrid se enfrentará al aguerrido Rayo Vallecano. este domingo a las 10:00 am, por la nueva temporada de la Liga Española 2025/26. El excampeón de la Champions League parte como favorito, aunque jugará en Estadio de Vallecas. El partido corresponde a la fecha 12 de LaLiga y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Directv Sports.
El conjunto dirigido por Xabi Alonso viene cuestionado, tras perder ante Liverpool por la UEFA Champions League. Sin embargo, el Real Madrid goleó 4-0 a Valencia en su último partido del torneo local. Por otro lado, Rayo Vallecano perdió 4-0 ante el Villarreal.
PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto
¿A qué hora juega Real Madrid ante Rayo Vallecano por la Liga Española?
Nadie quiere perderse este entretenido partido por la Liga Española desde las 10:15 am hora peruana. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para ver el encuentro desde cualquier lugar.
- Perú, Colombia y Ecuador: 10:15 am
- Bolivia y Venezuela: 11:15 am
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15 pm
- México: 09:15 am
- Estados Unidos: 10:15 am (Miami y Nueva York) y 07:15 am (Los Ángeles)
- España: 4:15 pm
PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"
¿En qué canal puedes ver Real Madrid contra Rayo Vallecano por la Liga Española?
Los hinchas del Real Madrid pueden seguir el partido mediante Direct Sports y la aplicación de DGO. Es importante destacar que son los únicos canales oficiales para transmitir el esperado cruce por la fecha 12 de la Liga Española 2025.
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Chile: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- México: Sky Sports y Sky+
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV
- España: DAZN, Movistar+, Prime Video y LaLiga TV Bar HD
PUEDES VER: ¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?
Posibles alineaciones Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Ciss; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Ceballos, Valverde, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius
PUEDES VER: Franco Velazco revela el próximo objetivo de Universitario: "Queremos el tetracampeonato y llegar a cuartos en Copa Libertadores"
Últimos partidos del Real Madrid y Rayo Vallecano
- Real Madrid 2-1 Barcelona
- Real Madrid 4-0 Valencia
- Liverpool 1-0 Real Madrid
- Yuncos 1-6 Rayo Vallecano
- Villarreal 4-0 Rayo Vallecano
- Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznan