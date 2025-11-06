Alianza Lima firmó un Torneo Clausura para el olvido, tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por este motivo, como premio consuelo, pelean por el subcampeonato y la fase de grupos a la Copa Libertadores. El equipo liderado por Néstor Gorosito no puede cometer más errores, ya que Cusco FC también tiene el mismo plan. Evidentemente, Universitario al lograr el título nacional se metió directo como Perú 1.

Es importante destacar que los aliancistas lucen en el segundo puesto con 65 puntos tras 34 partidos jugados, y Cusco FC, también en la misma posición, pero con 64 puntos y 33 encuentros disputados. En esta etapa decisiva del campeonato, ambos equipos lucharán por consolidar el segundo lugar en la tabla acumulada, lo que les permitiría asegurar, al menos, un acceso a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Cómo jugarán Alianza Lima y Cusco FC los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Libertadores?

Luego de la última fecha del Torneo Clausura, a fines de noviembre, arrancan los playoffs por el subcampeonato y el orden de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Los clubes que participan en esta fase decisiva del campeonato son los que ocupan el segundo, tercero y cuarto lugar de la Tabla Acumulada al finalizar el Torneo Clausura 2025. Actualmente, Alianza Lima luce en el segundo puesto, Cusco FC en el tercero y Sporting Cristal en el cuarto.

El club aliancista debe mantenerse invicto para disputar partido de ida y vuelta en los Playoffs Fase 2 por el subcampeonato nacional. Asimismo, el reglamento sostiene que no hay tiempo extra. Si la igualdad se sostiene, se proclamará vencedor al equipo que presente una mayor diferencia de goles. En caso de que el empate persista en la llave, la resolución se llevará a cabo mediante una tanda de penales, sin la inclusión de tiempo suplementario.

Programación para la fecha 18

Viernes 7

Cusco FC vs Sport Boys | 1.00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal vs Cienciano | 3.15 p.m. | Estadio Alberto Gallardo

Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso | 9.00 p.m. | Estadio Monumental

Sábado 8

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos | 1.00 p.m. | Estadio Ciudad de Cumaná

Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.15 p.m.

Domingo 9

UTC vs Sport Huancayo | 1.00 p.m. | Estadio Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs Alianza Universidad | 3.15 p.m. | Estadio Municipal "Campeones del 36"

Lunes 10

ADT vs Chankas CYC | 3.00 p.m. |

¿Qué equipos descansan para la fecha 18 del Torneo Clausura?

Alianza Lima

Melgar



