HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     
Deportes

¿Cómo jugarán Alianza Lima y Cusco FC los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

Ambos equipos destacan en la Tabla Acumulada y buscarán salvar la temporada accediendo al máximo torneo continental como Perú 2.

Alianza Lima y Cusco FC van por el boleto a la fase de grupos de la Libertadores. Foto: Lr/L1 MAX
Alianza Lima y Cusco FC van por el boleto a la fase de grupos de la Libertadores. Foto: Lr/L1 MAX

Alianza Lima firmó un Torneo Clausura para el olvido, tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por este motivo, como premio consuelo, pelean por el subcampeonato y la fase de grupos a la Copa Libertadores. El equipo liderado por Néstor Gorosito no puede cometer más errores, ya que Cusco FC también tiene el mismo plan. Evidentemente, Universitario al lograr el título nacional se metió directo como Perú 1.

Es importante destacar que los aliancistas lucen en el segundo puesto con 65 puntos tras 34 partidos jugados, y Cusco FC, también en la misma posición, pero con 64 puntos y 33 encuentros disputados. En esta etapa decisiva del campeonato, ambos equipos lucharán por consolidar el segundo lugar en la tabla acumulada, lo que les permitiría asegurar, al menos, un acceso a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

lr.pe

¿Cómo jugarán Alianza Lima y Cusco FC los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Libertadores?

Luego de la última fecha del Torneo Clausura, a fines de noviembre, arrancan los playoffs por el subcampeonato y el orden de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Los clubes que participan en esta fase decisiva del campeonato son los que ocupan el segundo, tercero y cuarto lugar de la Tabla Acumulada al finalizar el Torneo Clausura 2025. Actualmente, Alianza Lima luce en el segundo puesto, Cusco FC en el tercero y Sporting Cristal en el cuarto.

El club aliancista debe mantenerse invicto para disputar partido de ida y vuelta en los Playoffs Fase 2 por el subcampeonato nacional. Asimismo, el reglamento sostiene que no hay tiempo extra. Si la igualdad se sostiene, se proclamará vencedor al equipo que presente una mayor diferencia de goles. En caso de que el empate persista en la llave, la resolución se llevará a cabo mediante una tanda de penales, sin la inclusión de tiempo suplementario.

PUEDES VER: Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: desde España aseguran que club culé prefirió a otro rival

lr.pe

Programación para la fecha 18

Viernes 7

  • Cusco FC vs Sport Boys | 1.00 p.m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Sporting Cristal vs Cienciano | 3.15 p.m. | Estadio Alberto Gallardo
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso | 9.00 p.m. | Estadio Monumental

Sábado 8

  • Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos | 1.00 p.m. | Estadio Ciudad de Cumaná
  • Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.15 p.m.

Domingo 9

  • UTC vs Sport Huancayo | 1.00 p.m. | Estadio Héroes de San Ramón
  • Alianza Atlético vs Alianza Universidad | 3.15 p.m. | Estadio Municipal "Campeones del 36"

Lunes 10

  • ADT vs Chankas CYC | 3.00 p.m. |

¿Qué equipos descansan para la fecha 18 del Torneo Clausura?

  • Alianza Lima
  • Melgar


Notas relacionadas
Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

LEER MÁS
Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

LEER MÁS
Con Guillermo Viscarra, Bolivia anuncia su lista de convocados para los amistosos ante Corea del Sur y Japón por fecha FIFA

Con Guillermo Viscarra, Bolivia anuncia su lista de convocados para los amistosos ante Corea del Sur y Japón por fecha FIFA

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

LEER MÁS
Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Lionel Messi habló sobre el tiempo que le queda en el fútbol y reveló cómo planea incursionar en el sector empresarial: ''Estoy arrancando en esto''

Lionel Messi habló sobre el tiempo que le queda en el fútbol y reveló cómo planea incursionar en el sector empresarial: ''Estoy arrancando en esto''

LEER MÁS
Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025