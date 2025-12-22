HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

La 'Culebra' ganó un nuevo trofeo con Corinthians y no dudó en presumirlo ante Jefferson Farfán, quien aprovechó en felicitarlo y vacilarlo por su paso en el Medio Oriente.

André Carrillo alcanzó a Jefferson Farfán en su récord de títulos. Foto: composición LR
André Carrillo continúa cosechando alegrías en el extranjero. Esta vez, el volante de la selección peruana alzó la Copa de Brasil con Corinthians y así ganó su segundo trofeo desde que llegó al Timao. A pesar de que estuvo lesionado en el último tiempo, la 'Culebra' sigue dejando el nombre del Perú en lo más alto. Con esta nueva hazaña, Carrillo consiguió el título número 17 en su carrera e igualó el récord de nada más y nada menos que Jefferson Farfán.

Por ello, a través de redes sociales, el mediocampista de 34 años presumió su trofeo y le dejó un divertido mensaje a Farfán: "Ídolo, te alcancé". De inmediato, el popular 'Foquita' no dudó en responderle de forma sarcástica.

PUEDES VER: DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: Capaz que ellos quieran ganar de esa manera

lr.pe

Jefferson Farfán vaciló a André Carrillo alcanzar su récord de títulos

Por medio de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán expresó su felicidad por la nueva conquista de Carrillo. Sin embargo, lo vaciló por los títulos que consiguió con Al-Hilal en Medio Oriente. "Felicitaciones, mi gato. Valen las copas de Arabia Saudita. Te amo", le escribió el exatacante.

Carrillo no solo se acordó de Farfán, sino que también le dejó un mensaje a Claudio Pizarro. El 'Bombardero' lidera la lista de futbolistas peruanos con más títulos oficiales. "Mi capitán, te estoy alcanzando. Cuidado", le dijo el jugador de Corinthians.

Mensaje de Jefferson Farfán a André Carrillo. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Universitario reclamó tras derrota contra Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: ¿qué sanciones tendrían las blanquiazules?

lr.pe

Lista de jugadores peruanos con más títulos oficiales

La cuenta 'Son datos, no opiniones' compartió una lista con los futbolistas peruanos que más títulos oficiales han ganado a lo largo de su carrera. A continuación, conoce a cada uno de ellos.

  • Claudio Pizarro - 19 títulos
  • Jefferson Farfán - 17 títulos
  • André Carrillo - 17 títulos
  • Juan Joya - 13 títulos
  • Percy Rojas - 12 títulos
  • Paolo Guerrero - 11 títulos
