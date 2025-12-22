André Carrillo continúa cosechando alegrías en el extranjero. Esta vez, el volante de la selección peruana alzó la Copa de Brasil con Corinthians y así ganó su segundo trofeo desde que llegó al Timao. A pesar de que estuvo lesionado en el último tiempo, la 'Culebra' sigue dejando el nombre del Perú en lo más alto. Con esta nueva hazaña, Carrillo consiguió el título número 17 en su carrera e igualó el récord de nada más y nada menos que Jefferson Farfán.

Por ello, a través de redes sociales, el mediocampista de 34 años presumió su trofeo y le dejó un divertido mensaje a Farfán: "Ídolo, te alcancé". De inmediato, el popular 'Foquita' no dudó en responderle de forma sarcástica.

Jefferson Farfán vaciló a André Carrillo alcanzar su récord de títulos

Por medio de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán expresó su felicidad por la nueva conquista de Carrillo. Sin embargo, lo vaciló por los títulos que consiguió con Al-Hilal en Medio Oriente. "Felicitaciones, mi gato. Valen las copas de Arabia Saudita. Te amo", le escribió el exatacante.

Carrillo no solo se acordó de Farfán, sino que también le dejó un mensaje a Claudio Pizarro. El 'Bombardero' lidera la lista de futbolistas peruanos con más títulos oficiales. "Mi capitán, te estoy alcanzando. Cuidado", le dijo el jugador de Corinthians.

Mensaje de Jefferson Farfán a André Carrillo. Foto: Instagram.

Lista de jugadores peruanos con más títulos oficiales

La cuenta 'Son datos, no opiniones' compartió una lista con los futbolistas peruanos que más títulos oficiales han ganado a lo largo de su carrera. A continuación, conoce a cada uno de ellos.