HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026
ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026     
Deportes

Real Madrid sale a cuidar el liderato de LaLiga ante el Rayo Vallecano en Vallecas (10:15 a.m.)

Mientras que el FC Barcelona buscará un triunfo en Balaídos ante el Celta de Vigo (3:00 p.m.).

Kylian Mbappé comandará el ataque del Real Madrid.
Kylian Mbappé comandará el ataque del Real Madrid. | AFP

Con la vuelta de Trent Alexander-Arnold al once titular y la ausencia por lesión por una pubalgia de Franco Mastantuono, el Real Madrid tiene una dura visita al Estadio de Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano (10:15 a.m.) en esta jornada 12 de LaLiga española.

Xabi Alonso realizará algunas modificaciones en su equipo titular con respecto al último duelo en Anfield ante el Liverpool por la Champions League. El uruguayo Federico Valverde no irá como lateral derecho, pero sí como extremo acompañando a Vinícius Jr. por el otro lado y dejando como único punta a Kylian Mbappé. Jude Bellingham estará en el medio sector con Arda Güler y Eduardo Camavinga.

“Es una visita exigente, el Rayo está en buen momento, el año pasado se empató allí... Estamos preparados para un partido muy intenso. Cada partido es el más importante, es nuestra mentalidad. En La Liga queremos mantener el ritmo y acabar bien antes del parón”, remarcó el técnico Xabi Alonso.

Por su parte, el FC Barcelona no quiere perderle pisada a su clásico rival y ante los triunfos del Villarreal sobre el Espanyol (2-0) y el Atlético Madrid ante el Levante (3-1) descendió a la tercera casilla, por lo que hoy ante el Celta de Vigo en Balaídos (3:00 p.m.) solo vale el triunfo.

El atacante brasileño Raphinha seguirá estando al margen y es probable que su regreso a las canchas se dé luego del parón por selecciones de la fecha FIFA. Pedri también estará ausente junto a Joan García, Marc-André ter Stegen y Gavi.

Notas relacionadas
FC Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga española: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

FC Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga española: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

LEER MÁS
Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

LEER MÁS
Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
¡Escándalo en la Liga 1! Partido de Ayacucho FC y Comerciantes se suspende a poco del final: árbitros dejaron el campo por falta de garantías

¡Escándalo en la Liga 1! Partido de Ayacucho FC y Comerciantes se suspende a poco del final: árbitros dejaron el campo por falta de garantías

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025