Real Madrid sale a cuidar el liderato de LaLiga ante el Rayo Vallecano en Vallecas (10:15 a.m.)

Con la vuelta de Trent Alexander-Arnold al once titular y la ausencia por lesión por una pubalgia de Franco Mastantuono, el Real Madrid tiene una dura visita al Estadio de Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano (10:15 a.m.) en esta jornada 12 de LaLiga española.

Xabi Alonso realizará algunas modificaciones en su equipo titular con respecto al último duelo en Anfield ante el Liverpool por la Champions League. El uruguayo Federico Valverde no irá como lateral derecho, pero sí como extremo acompañando a Vinícius Jr. por el otro lado y dejando como único punta a Kylian Mbappé. Jude Bellingham estará en el medio sector con Arda Güler y Eduardo Camavinga.

“Es una visita exigente, el Rayo está en buen momento, el año pasado se empató allí... Estamos preparados para un partido muy intenso. Cada partido es el más importante, es nuestra mentalidad. En La Liga queremos mantener el ritmo y acabar bien antes del parón”, remarcó el técnico Xabi Alonso.

Por su parte, el FC Barcelona no quiere perderle pisada a su clásico rival y ante los triunfos del Villarreal sobre el Espanyol (2-0) y el Atlético Madrid ante el Levante (3-1) descendió a la tercera casilla, por lo que hoy ante el Celta de Vigo en Balaídos (3:00 p.m.) solo vale el triunfo.

El atacante brasileño Raphinha seguirá estando al margen y es probable que su regreso a las canchas se dé luego del parón por selecciones de la fecha FIFA. Pedri también estará ausente junto a Joan García, Marc-André ter Stegen y Gavi.