Deportes

Real Madrid vs Liverpool EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Champions League?

Real Madrid y Liverpool se enfrentarán en Anfield por la fecha 4 de la Fase Liga de esta edición de la Copa de Europa. Conoce AQUÍ cómo ver a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en esta jornada europea.

Real Madrid sigue invicto en esta Champions y Liverpool solo ha perdido un partido. Foto: composición LR
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool EN VIVO HOY por la Champions League 2025-2026? El cotejo entre blancos y Reds se disputará este martes 4 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en Anfield, Inglaterra, y será transmitido por ESPN y Disney Plus, en Perú. Además, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la antesala, las principales incidencias y el video de los goles en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool?

En territorio peruano, el Real Madrid vs Liverpool empezará desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Liverpool?

En territorio peruano, el choque entre Real Madrid vs Liverpool será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus.

  • Argentina: Fox Sports
  • Chile: ESPN Premium
  • Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay: ESPN
  • Ecuador, Colombia y Venezuela: ESPN
  • Centroamérica: ESPN

Real Madrid vs Liverpool: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos en este partido.

  • Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
  • Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo.

Real Madrid vs Liverpool: últimos partidos

De los últimos 5 enfrentamientos, Real Madrid registra 4 triunfos y Liverpool solo una victoria.

  • Liverpool 2-0 Real Madrid | Champions League | 27.11.24
  • Real Madrid 1-0 Liverpool | Champions League | 15.03.23
  • Liverpool 2-5 Real Madrid | Champions League | 21.02.23
  • Liverpool 0-1 Real Madrid | Champions League | 28.05.22 (FINAL)
  • Liverpool 0-1 Real Madrid | Champions League | 14.04.21.

¿Cómo ver Real Madrid vs Marsella ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Marsella por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

