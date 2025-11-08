Universitario empató 0-0 contra Deportivo Garcilaso, en el Estadio Monumental, por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Los 'cremas' fueron dominaron todo el partido, pero les faltó el gol. De todos modos, siguen invictos y celebraron el tricampeonato por la puerta grande. El show de luces y la vuelta olímpica deleitaron a los eufóricos hinchas. El popular club de Ate lució lleno total con más de 40.000 aficionados alentando desde las gradas.

Además, Franco Velasco ilusionó a los fanáticos de la 'U' a revelar los próximos objetivos que tiene trazado el club. Sin duda, dejaron la valla por los 3 títulos conseguidos, 5 torneos cortos de forma consecutiva y un asombroso invicto en el fútbol peruano. Este año también hicieron historia en Copa Libertadores al llegar a octavos de final.

¿Cuáles son los próximos objetivos de Universitario, según Franco Velasco?

El administrador de Universitario quiere dar el siguiente paso. “Es un tricampeonato histórico, es el resultado de mucho sacrificio y esfuerzo. Los primeros años fueron difíciles y ahora felices de consagrarnos. No queremos pecar de soberbios, pero es un proceso que hemos seguido con dedicación y sabíamos que en algún momento íbamos a cosechar", enfatizó Franco Velasco en Gol Perú.

"Ahora vamos a volver a enfrentar doble competencia, siempre con la mira puesta en los mejores objetivos. Nos hemos puesto la valla muy alta, lograr el tetracampeonato y hacer una competencia muy linda en Libertadores, mirando con mucha ambición los cuartos de final”, reveló un emocionado Franco Velasco en zona mixta.

Velazco sobre alinearse con la FPF para transmitir partidos de Universitario en 2026

"Nosotros estamos a la expectativa, es de conocimiento público que nuestros derechos de transmisión con el Consorcio (GOLPERÚ) se acaban en diciembre. Va a ser importante la participación de la ‘U’ para lograr consensos con los demás clubes de fútbol y lograr una mejor negociación y ver las mejores alternativas. No solamente para la ‘U’, sino también para el beneficio de todos los clubes, porque entendemos nosotros, por lo que se escucha en medios de comunicación y entrevistas, que hay condiciones que no son las acordes para garantizar la solvencia financiera de los clubes", sostuvo para las cámaras de 'Toca y Pasa'





