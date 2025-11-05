HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Convocados de selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile en noviembre: Posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera

Perú comienza un nuevo ciclo tras las Eliminatorias 2025, bajo la dirección de Manuel Barreto, con el objetivo de volver a una mejor versión.

La selección peruana afrontará dos retos con Chile y Rusia. Foto: Lr/ESPN
La selección peruana afrontará dos retos con Chile y Rusia. Foto: Lr/ESPN

La selección peruana se alista para un nuevo comienzo. Las Eliminatorias 2025 fueron la estocada final para una generación que nos regaló muchas alegrías. Por este motivo, Manuel Barreto tendrá la difícil tarea de empezar a trazar el camino de la transición. Los dos amistosos pactados servirán para ver a un renovado equipo liderado por Álex Valera y Erick Noriega. Primero chocarán con Rusia y luego será turno de Chile.

La etapa de reconstrucción no será fácil. Por este motivo, crece la expectativa por la lista de convocados de Manuel Barreto para cerrar el año de la mejor manera. Además, estos partidos de preparación suelen dejar pinceladas sobre la idea de juego y el recambio generacional.

lr.pe

Lista de convocados de la selección peruana para afrontar amistosos ante Rusia y Chile

La lista de convocados tendrían caras nuevas y sangre joven pensando en consolidar una base para las próximas Eliminatorias. El jugador más experimentado sería el arquero Pedro Gallese con 35 años.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield)
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Anderson Santamaría (Universitario), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Marcos López (Copenhague) y Fabio Gruber (Núremberg)
  • Mediocampistas: Erick Noriega (Gremio), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima) y Jairo Vélez (Universitario)
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano) y Joao Grimaldo (Riga FC).

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia por amistoso internacional?

El encuentro amistoso internacional entre Perú y Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre, iniciando a las 12:00 pm (hora peruana). Este partido se disputará en el estadio Gazprom Arena, ubicado en San Petersburgo, y promete ser un evento destacado en el calendario futbolístico.

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por amistoso internacional?

El encuentro amistoso internacional entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre a las 8.00 a. m. (hora peruana) en el estadio Fisht, ubicado en Sochi. Este partido promete ser un atractivo duelo entre ambas selecciones, que buscan afinar detalles de cara a futuros compromisos.

