Deportes

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

El periodista deportivo quedó satisfecho con la nueva convocatoria de Manuel Barreto en la selección peruana para los amistosos en Rusia ante Chile y el equipo local.

Mr Peet quedó satisfecho con la convocatoria de Manuel Barreto. Foto: Lr/Madrugol
Inicia un nuevo ciclo. La selección peruana de fútbol se alista para disputar dos partidos amistosos ante Rusia y Chile. El equipo liderado por Manuel Barreto quiere cerrar de buena forma el año, tras unas espantosas Eliminatorias 2025. La lista de convocados sorprendió a diversos hinchas al ver jóvenes promesas. Por este motivo, el periodista Mr Peet se emocionó con uno de los novedosos elementos que debutarán en la blanquiroja.

La reciente convocatoria incluyó a destacando futbolista del F. C. Núremberg, que compite en la segunda división de Alemania. Esta decisión ha generado expectativas, dado el rendimiento del defensor en su equipo. A sus cortos 23 años promete convertirse en una de los referentes del rejuvenecido equipo.

PUEDES VER: Aldo Corzo y su postura sobre el posible fichaje de Christian Cueva a Universitario: "Eso lo verá el gerente deportivo"

lr.pe

¿Quién es el nuevo jugador de la selección peruana que Mr Peet elogió previo a los partidos en Rusia?

El comunicador no pudo ocultar su emoción al ver a Fabio Gruber en la lista de convocados de la selección peruana. "Ojalá que Fabio Gruber, con el tiempo, funcione. Lo de Gruber emociona e ilusiona en somatotipo. Un zaguero absolutamente europeo. Nos cambiaría la vida en el caso de que juegue y demuestre". reveló Mr Peet en el popular programa 'Madrugol'.

Asimismo, se animó a darle un par de consejos al técnico interino. "Podría jugar en los amistosos. Sé que no lo va a poner desde el arranque Barreto, pero en algún momento lo puede poner, porque este es un chico que ha generado mucha expectativa. Tiene un somatotipo poco común en el fútbol peruano y juega en un medio donde los defensores tienen que trascender. Es un chico que nos puede cambiar la vida en caso funcione. Pero no está por encima de nadie; hay que verlo y, en la medida que funcione, nos puede dar una mano", sentenció.

PUEDES VER: Franco Velazco revela el próximo objetivo de Universitario: "Queremos el tetracampeonato y llegar a cuartos en Copa Libertadores"

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia por amistoso internacional?

El encuentro amistoso internacional entre Perú y Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo se disputará en el estadio Gazprom Arena, ubicado en San Petersburgo.

PUEDES VER: Pedro Gallese aclara rumores que lo vinculan con Universitario y señala: “No le cierro las puertas a nadie”

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por amistoso internacional?

En tanto, el clásico del Pacífico entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre a las 8.00 a. m. (hora peruana) en el estadio Fisht, situado en la ciudad de Sochi. Este cruce será una revancha del duelo que ambas escuadras sostuvieron en octubre en Santiago, el cual terminó con remontada de la Roja por 2-1.

