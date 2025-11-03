HOYSuscripcion LR Focus

Champions League 2025 partidos: tabla de posiciones y programación de la fecha 4 con Real Madrid y PSG

Consulta la programación completa del fixture, donde encontrarás el horario de Perú y los detalles de cada encuentro de la Champions League.

La UCL vuelve por la puerta grande con espectaculares partidos. Foto: Fox Sports
La UCL vuelve por la puerta grande con espectaculares partidos. Foto: Fox Sports

La cuarta fecha de la Champions League 2025-2026, el martes 4 y miércoles 5, promete ser electrizante con varios partidazos En el primer día, Real Madrid tendrá una verdadera prueba de fuego ante Liverpool en Anfield y el PSG jugará contra Bayern Múnich en un choque de gigantes. Los partidos serán transmitidos en simultáneo por ESPN y Disney Plus.

Veinticuatro horas después, la jornada continúa con cotejos igual de emocionantes. Manchester City se mide al Borussia Dortmund en un duelo que promete sacar chispas. Además, Barcelona visita Bélgica para jugar contra Club Brujas.

lr.pe

Programación de la fecha 4 de la Champions League 2025-2026

La República Deportes te juega fixture completo de la tercera jornada de la Champions League 2025-2026, según el horario de Perú y su guía de TV.

Napoli vs. Eintracht Frankfurt (12:45 pm)
Slavia Praga vs. Arsenal (12:45 pm)
Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise (3:00 pm)
Liverpool vs. Real Madrid (3:00 pm)
Tottenham vs. Copenhagen (3:00 pm)
Olimpiacos vs. PSV, (3:00 pm)
Juventus vs. Sporting Lisboa, (3:00 pm)
PSG vs. Bayern Múnich (3:00 pm)
Bodo/Glimt vs. Mónaco (3:00 pm)

Miércoles 5 de noviembre

Pafos vs. Villarreal (12:45 pm)
Qarabağ vs. Chelsea (12:45 pm)
Manchester City vs. Borussia Dortmund (3:00 pm)
Newcastle vs. Athletic Club (3:00 pm)
Ajax vs. Galatasaray (3:00 pm)
Club Brujas vs. FC Barcelona (3:00 pm)
Benfica vs. Bayer Leverkusen (3:00 pm)
Inter vs. Kairat (3:00 pm)
Marsella vs. Atalanta (3:00 pm)

lr.pe

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

  1. Paris Saint-Germain — 9
  2. FC Bayern München — 9
  3. Internazionale — 9
  4. Arsenal — 9
  5. Real Madrid — 9
  6. Borussia Dortmund — 7
  7. Manchester City — 7
  8. Newcastle United — 6
  9. FC Barcelona — 6
  10. Liverpool — 6
  11. Chelsea — 6
  12. Sporting Lisboa — 6
  13. FK Qarabag — 6
  14. Galatasaray — 6
  15. Tottenham Hotspur — 5
  16. PSV Eindhoven — 4
  17. Atalanta — 4
  18. Marsella — 3
  19. Atlético de Madrid — 3
  20. Club Brugge — 3
  21. Athletic Club — 3
  22. Eintracht Frankfurt — 3
  23. Napoli — 3
  24. Union Saint-Gilloise — 3
  25. Juventus — 2
  26. Bodø/Glimt — 2
  27. AS Mónaco — 2
  28. Slavia Praga — 2
  29. Pafos — 2
  30. Bayer 04 Leverkusen — 2
  31. Villarreal — 1
  32. FC Copenhagen — 1
  33. Olympiakos — 1
  34. Kairat Almaty — 1
  35. Benfica — 0
  36. Ajax — 0

lr.pe

¿Dónde ver la Champions League?

La UEFA Champions League podrá verse a través del canal ESPN y, en streaming, mediante Disney+. Asimismo, todos los detalles de esta gran competición estarán disponibles aquí en La República Deportes.

