Canal confirmado Real Madrid contra Liverpool por la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League

Real Madrid y Liverpool protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la siguiente jornada de la Champions League. Blancos y Reds se enfrentarán este martes 4 de noviembre en el mítico Anfiel por la cuarta fecha de la Fase Liga. El equipo de Xabi Alonso buscará seguir invicto en la Liga de Campeones y extender su racha de 13 victorias en 14 encuentros en lo que va de la actual temporada, mientras que el cuadro comandado por Arne Slot intentará dar un golpe sobre la mesa para seguir saliendo del mal momento deportivo en el que se encuentran. El cotejo será televisado por ESPN, en toda Sudamérica.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Anfiel terminó en victoria para los locales. Mac Allister abrió el marcador y Cody Gakpo selló el triunfo. En aquel encuentro, Kylian Mbappé se falló un penal. Los blancos no han perdido en esta Fase Liga y los Reds han caído una vez.

Canal TV del Real Madrid contra Liverpool por la Champions League

En Sudamérica, el choque entre Real Madrid contra Liverpool por la Fase Liga de la Copa de Europa será transmitido por la señal de ESPN (canal 715) y la plataforma streaming Disney Plus.

¿Dónde ver ONLINE Real Madrid contra Liverpool por la Champions League?

Para que no te pierdas la transmisión del compromiso entre Real Madrid contra Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal streaming de Disney Plus, servicio en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes en su plataforma oficial.

Próximos partidos de Real Madrid y Liverpool

Tras disputarse este gran encuentro, Real Madrid visitará al Rayo Vallecano Espanyol por LaLiga de España el domingo 9. El Liverpool, por u parte, también visitará al Manchester City ese mismo día por la jornada 11 de la Premier League.