Manuel Barreto reveló su nueva lista de convocados de la selección peruana con varios rostros nuevos. El entrenador interino de la Bicolor tiene contemplado probar nuevos jugadores en los amistosos contra Chile y Rusia: uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Francesco Andrealli, quien milita en el Como 1907 de la Serie A de Italia.

El volante de 18 años, que es una de las promesas de las inferiores del conjunto Primavera, fue considerado por el DT de Perú como uno de los sparrings para la fecha FIFA de noviembre.

¿Quién es Francesco Andrealli, el nuevo 'Bambino' de la selección peruana?

Francesco Andrealli Romero es uno de los jugadores más destacados de las menores del Como 1907 y ya tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo bajo las órdenes del histórico Cesc Fàbregas. El volante de 18 años nació en Italia; sin embargo, cuenta con raíces peruanas por parte de su madre.

El talentoso mediocampista tiene la intención de representar a la selección peruana. Hace algunos meses disputó una serie de amistosos con la Blanquirroja y destacó en duelos frente a Guatemala.

Francesco Andrealli es internacional con la selección peruana sub-18. Foto: FPF

Andrealli no es el futbolista ítalo peruano que viste la Bicolor, pues muchos hinchas tienen en la memoria al goleador Gianluca Lapadula. El popular 'Bambino' formó parte de las eliminatorias rumbo a los Mundiales 2022 y 2026; además, no se descarta que el delantero vuelva a ser citado con la llegada del nuevo técnico a la Videna.

Sparrings de la lista de convocados de Manuel Barreto

Manuel Barreto citó a 5 sparrings que formarán parte de los entrenamientos y la concentración de la selección peruana con miras a los amistosos que se jugarán en Rusia.