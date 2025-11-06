¿Quién es Francesco Andrealli, el nuevo 'Bambino' de la selección peruana que convocó Manuel Barreto para la gira por Rusia?
El entrenador Manuel Barreto consideró al volante de Como 1907 de Italia entre los sparrings que trabajarán con la selección peruana en la fecha FIFA de noviembre.
- Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"
- Paolo Guerrero sobre el posible homenaje que le haría la selección peruana: "No me han dicho nada"
Manuel Barreto reveló su nueva lista de convocados de la selección peruana con varios rostros nuevos. El entrenador interino de la Bicolor tiene contemplado probar nuevos jugadores en los amistosos contra Chile y Rusia: uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Francesco Andrealli, quien milita en el Como 1907 de la Serie A de Italia.
El volante de 18 años, que es una de las promesas de las inferiores del conjunto Primavera, fue considerado por el DT de Perú como uno de los sparrings para la fecha FIFA de noviembre.
PUEDES VER: Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: 'El blanco ahora hace jodas'
¿Quién es Francesco Andrealli, el nuevo 'Bambino' de la selección peruana?
Francesco Andrealli Romero es uno de los jugadores más destacados de las menores del Como 1907 y ya tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo bajo las órdenes del histórico Cesc Fàbregas. El volante de 18 años nació en Italia; sin embargo, cuenta con raíces peruanas por parte de su madre.
El talentoso mediocampista tiene la intención de representar a la selección peruana. Hace algunos meses disputó una serie de amistosos con la Blanquirroja y destacó en duelos frente a Guatemala.
Francesco Andrealli es internacional con la selección peruana sub-18. Foto: FPF
Andrealli no es el futbolista ítalo peruano que viste la Bicolor, pues muchos hinchas tienen en la memoria al goleador Gianluca Lapadula. El popular 'Bambino' formó parte de las eliminatorias rumbo a los Mundiales 2022 y 2026; además, no se descarta que el delantero vuelva a ser citado con la llegada del nuevo técnico a la Videna.
PUEDES VER: Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: 'Hay personas que le mintieron al país'
Sparrings de la lista de convocados de Manuel Barreto
Manuel Barreto citó a 5 sparrings que formarán parte de los entrenamientos y la concentración de la selección peruana con miras a los amistosos que se jugarán en Rusia.
- César Bautista - Portero - Sporting Cristal
- Philipp Eisele - Defensa - Eintracht Frankfurt
- Rafael Guzmán - Defensa- Universitario
- Francesco Andrealli - Mediocampaista- Como 1907
- Jair Morreti - Delantero- Sporting Cristal.