Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

El exfutbolista de Alianza Lima deslizó una insólita propuesta que asombró a todos sus seguidores para que 'Lapagol' juegue en el fútbol peruano.

Jefferson Farfán sorprende con propuesta a Gianluca Lapadula. Foto: Lr/Enfocados
Jefferson Farfán sorprendió al entrevistar a Gianluca Lapadula y lanzar insólita propuesta en el programa 'Enfocados'. El exfutbolista conversó con el delantero de la selección peruana de fútbol sobre el futuro de su carrera. En el adelanto se puede apreciar al 'Bambino' muy cómodo con la 'Foquita' e incluso contando algunos detalles que nunca ha dicho al aire. Sin duda, el experimentado '9' de la Serie B sería un interesante jale en la Liga 1.

Hace algunos meses se lo vinculó a Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes, pero solamente fueron rumores. Ahora la inédita propuesta de Jefferson Farfán ilusiona al mundo blanquiazul, aunque el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola suelen ser de humor.

¿Cuál fue la inédita propuesta de Jefferson Farfán a Gianluca Lapadula para que juegue en Alianza Lima?

Jefferson Farfán no pudo ocultar su emoción al momento de conversar con 'Lapagol' sobre Alianza Lima. "Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía, yo saco de la mía. Imagínate al hombre en Alianza Lima, con Sergio Peña al costado y Luis Advíncula también", afirmó la 'Foquita' dando a entender que daría de su propio bolsillo para lograr este fichaje.

No es un secreto que fichar a un delantero de la talla de Gianluca Lapadula resulta bastante caro para los clubes de la Liga 1, pero el dinero recaudado por la Copa Sudamericana y una mano extra de Farfán no sería descabellado. No obstante, el ítalo peruano no respondió nada respecto a la insólita propuesta.

¿Luis Advíncula jugará en Alianza Lima?

"Luis (Advíncula) es un jugador super interesante, no solo para Alianza Lima, sino que también para todo el medio local e internacional, de más está hablar de su calidad futbolística y en lo personal lo conozco por su paso en la selección y es un excelente profesional", reveló Franco Navarro sobre el 'Rayo'.

"Nos encantaría tenerlo pero hoy no hay nada, somos respetuosos. Él tiene contrato con Boca, se estuvieron hablando de cifras estratosferas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador, hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy no es momento para hablar de Luis", concluyó.

