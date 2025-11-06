HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: "Hay personas que le mintieron al país"

El presidente de la FPF indicó que el entrenador argentino "no dijo toda la verdad" sobre las fallidas negociaciones para continuar con su tercer ciclo al mando de la selección peruana.

Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección durante más de 7 años. Foto: composición LR/Trivu TV/AFP
Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección durante más de 7 años. Foto: composición LR/Trivu TV/AFP

La partida de Ricardo Gareca de la selección peruana dejo un sinsabor en los aficionados. Luego de lograr una histórica clasificación al Mundial Rusia 2018 y alcanzar el repechaje de Qatar 2022, la FPF sorprendió al anunciar el final del ciclo del estratega argentino. Desde hace algunos meses, el DT reveló algunos detalles de los motivos que impidieron prosperar con la renovación de su contrato.

En ese sentido, Agustín Lozano, mandamás del fútbol peruano, decidió pronunciarse sobre este episodio. El directivo afirmó que el técnico de 67 años "no dijo toda la verdad" y brindó algunos detalles de la fallida negociación.

lr.pe

Lozano desmiente a Gareca sobre su salida de la selección peruana

"Yo creo que el profe Ricardo Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Habló bastante, pero no ha dicho todo, falta la verdad. Yo solamente digo que falta la verdad, no ha dicho toda la verdad. Lo único que te puedo decir es que como presidente de la FPF hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe y pueda seguir", manifestó en un reciente entrevisto con Trivu TV.

Al ser consultado sobre el aspecto económico, Lozano indicó que desde la FPP no hubo una intención de reducir el salario de Ricardo Gareca. "Es falso, es totalmente falso, no hubo reducción de sueldo. Hay personas que le han mentido al país de manera irresponsable y descarada. La comitiva no solamente era Agustín Lozano, eran 5 personas, no solo basta que me preguntaran por los cinco de la FPF. Solamente te voy a decir tres pinceladas", sostuvo.

En ese sentido, el mandamás del balompié nacional reveló que accedió a los pedidos del entrenador para realizar las negociaciones en territorio argentino.

"Antes que el profesor Ricardo Gareca se regrese a Argentina, me invitó a almorzar y me pidió que la negociación la hicieramos en Argentina. Si yo no hubiese querido, no hubiese viajado a Argentina. Yo viajé a Argentina con la comitiva. Cuando llegamos en la comitiva, informamos que teníamos que reunirnos porque estábamos en Argentina. En ese momento, el profesor Ricardo me dijo que al hotel estaban llegando su abogado y su hijo para sentarnos a mesa de negociación. Si mando a su abogado y su hijo, ¿por qué me hizo ir a Argentina si no iba a ir?", agregó.

lr.pe

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Agustín Lozano?

Hace algunas semanas, Ricardo Gareca fue claro al mencionar que las negociaciones se complicaron tras la reunión que sostuvieron su abogado y su hijo con los representantes de la Federación Peruana de Fútbol. Lo que le incomodó al técnico fueron las formas y la filtración de información.

"Yo hablaba con Lozano y él tenía intención de que yo continuara, pero si hablaba la prensa, la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo (...). Las condiciones eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa. Entonces no me gustaron las formas y directamente di por terminadas las negociaciones", precisó.

