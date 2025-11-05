HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Deportes

Nueva camiseta de la selección peruana: ¿cuánto cuesta, dónde y desde cuándo se puede comprar?

Este miércoles se presentó de forma oficial la renovada 'piel' que la Blanquirroja estrenará en los amistosos por fecha FIFA ante Chile y Rusia.

Perú jugará con esta nueva camiseta en sus partidos de local de las eliminatorias al próximo Mundial. Foto: composición de LR/Adidas/FPF
Perú jugará con esta nueva camiseta en sus partidos de local de las eliminatorias al próximo Mundial. Foto: composición de LR/Adidas/FPF

La empresa Adidas presentó este miércoles 4 de noviembre su nueva colección de camisetas para el Mundial 2026. Aunque la selección peruana no clasificó al torneo, la firma internacional incluyó a la Bicolor y su renovada 'piel' como parte de la serie.

Además de los cambios en el diseño de la prenda, por primera vez se pondrá a la venta para el público en general la versión jugador, misma que usan los futbolistas de la Bicolor en cada partido, según indicó la Federación Peruana de Fútbol. Esta casaquilla será la que utilice el equipo dirigido por Manuel Barreto para sus próximos amistosos de la fecha FIFA, así como para las siguientes eliminatorias.

PUEDES VER: Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: 'Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad'

lr.pe

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la selección peruana?

Estos son los precios de los tres modelos disponibles de la camiseta 2026 de Perú. El costo en la versión adulto jugador e hincha es el mismo para hombres y mujeres.

  • Adulto versión jugador: 359 soles
  • Adulto versión hincha: 100 dólares 259 soles
  • Niños: 80 dólares 199 soles.
La camiseta en versión para jugador incluye la tecnología CLIMACOOL+ en su elaboración. Foto: Adidas

La camiseta en versión para jugador incluye la tecnología CLIMACOOL+ en su elaboración. Foto: Adidas

¿Cuándo y dónde comprar la nueva camiseta de Perú?

Los hinchas que deseen comprar la nueva camiseta de la selección peruana podrán hacerlo desde este jueves 6 de noviembre, a partir de las 4.00 a. m., vía web en adidas.pe/peru. La venta física también estará disponible en todos los locales de tiendas Adidas autorizados.

¿Cómo es la nueva camiseta de la selección peruana?

El principal cambio en la nueva camiseta de Perú es la característica franja roja que cruza el pecho, la cual ahora es de una tonalidad más oscura e incluye ciertos motivos geométricos. Además, el escudo de la FPF fue reubicado al centro en lugar de su habitual posición en el lado izquierdo.

"La icónica franja roja presenta un cambio histórico: por primera vez deja de ser completamente recta para adoptar una ligera inclinación dinámica, símbolo de movimiento, evolución y modernidad", describe la página web de la federación. Otros detalles de la prenda son los tejidos elásticos 3D con mapeo corporal con los que está fabricada y su tecnología CLIMACOOL+ para una mejor absorción del sudor.

Notas relacionadas
Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

LEER MÁS
Filtran supuesta nueva camiseta de la Selección Peruana para amistosos de noviembre y desata ola de críticas

Filtran supuesta nueva camiseta de la Selección Peruana para amistosos de noviembre y desata ola de críticas

LEER MÁS
Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY por partido pendiente de la Liga 1: juegan 5 minutos más

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY por partido pendiente de la Liga 1: juegan 5 minutos más

LEER MÁS
Barcelona empató ante Brujas 3-3 por Champions League: se reparten puntos en Bélgica

Barcelona empató ante Brujas 3-3 por Champions League: se reparten puntos en Bélgica

LEER MÁS
Revelan los 2 motivos por los que Christian Cueva podría ser el flamante fichaje de Universitario: "Llegará pronto a Lima"

Revelan los 2 motivos por los que Christian Cueva podría ser el flamante fichaje de Universitario: "Llegará pronto a Lima"

LEER MÁS
Juvenil de 16 años de Independiente del Valle falleció "víctima de la inseguridad" en Ecuador, lamentó su club

Juvenil de 16 años de Independiente del Valle falleció "víctima de la inseguridad" en Ecuador, lamentó su club

LEER MÁS
Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna para la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna para la final de la Copa Libertadores 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Deportes

Piero Quispe y su rotunda respuesta sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Eso no va a pasar nunca"

Barcelona vs Brujas en vivo vía ESPN por Champions League, HOY: posibles alineaciones

Barcelona vs Brujas por ESPN EN VIVO HOY por Champions League: horarios y dónde ver online

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025