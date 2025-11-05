Nueva camiseta de la selección peruana: ¿cuánto cuesta, dónde y desde cuándo se puede comprar?

Perú jugará con esta nueva camiseta en sus partidos de local de las eliminatorias al próximo Mundial. Foto: composición de LR/Adidas/FPF

Perú jugará con esta nueva camiseta en sus partidos de local de las eliminatorias al próximo Mundial. Foto: composición de LR/Adidas/FPF

La empresa Adidas presentó este miércoles 4 de noviembre su nueva colección de camisetas para el Mundial 2026. Aunque la selección peruana no clasificó al torneo, la firma internacional incluyó a la Bicolor y su renovada 'piel' como parte de la serie.

Además de los cambios en el diseño de la prenda, por primera vez se pondrá a la venta para el público en general la versión jugador, misma que usan los futbolistas de la Bicolor en cada partido, según indicó la Federación Peruana de Fútbol. Esta casaquilla será la que utilice el equipo dirigido por Manuel Barreto para sus próximos amistosos de la fecha FIFA, así como para las siguientes eliminatorias.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la selección peruana?

Estos son los precios de los tres modelos disponibles de la camiseta 2026 de Perú. El costo en la versión adulto jugador e hincha es el mismo para hombres y mujeres.

Adulto versión jugador: 359 soles

Adulto versión hincha: 100 dólares 259 soles

Niños: 80 dólares 199 soles.

La camiseta en versión para jugador incluye la tecnología CLIMACOOL+ en su elaboración. Foto: Adidas

¿Cuándo y dónde comprar la nueva camiseta de Perú?

Los hinchas que deseen comprar la nueva camiseta de la selección peruana podrán hacerlo desde este jueves 6 de noviembre, a partir de las 4.00 a. m., vía web en adidas.pe/peru. La venta física también estará disponible en todos los locales de tiendas Adidas autorizados.

¿Cómo es la nueva camiseta de la selección peruana?

El principal cambio en la nueva camiseta de Perú es la característica franja roja que cruza el pecho, la cual ahora es de una tonalidad más oscura e incluye ciertos motivos geométricos. Además, el escudo de la FPF fue reubicado al centro en lugar de su habitual posición en el lado izquierdo.

"La icónica franja roja presenta un cambio histórico: por primera vez deja de ser completamente recta para adoptar una ligera inclinación dinámica, símbolo de movimiento, evolución y modernidad", describe la página web de la federación. Otros detalles de la prenda son los tejidos elásticos 3D con mapeo corporal con los que está fabricada y su tecnología CLIMACOOL+ para una mejor absorción del sudor.