Deportes

Miguel Trauco confiesa por qué Alex Valera tuvo que patear penal del repechaje ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

El experimentado lateral remarcó que él iba a patear el fatídico penal ante Australia luego de que el encargado desistiera; sin embargo, a último momento se optó por el delantero de Universitario.

Miguel Trauco y Alex Valera disputaron las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Foto: composición LR/Conseñal TV/EFE
Miguel Trauco y Alex Valera disputaron las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Foto: composición LR/Conseñal TV/EFE

La derrota de la selección peruana en el repechaje del Mundial Qatar 2022 es uno de los recuerdos más tristes que guardan los aficionados en su memoria. El equipo, que en ese entonces era comandado por Ricardo Gareca, tuvo la oportunidad de clasificar al certamen por segunda ocasión consecutiva; sin embargo, cayó 5-4 en una ajusta definición por penales frente a Australia.

Uno de los momentos más comentados fue el decisivo penal que falló Alex Valera ante el portero Andrew Redmayne. Luego de varios años, el lateral Miguel Trauco se pronunció sobre este episodio y reveló que el encargado de ejecutar el lanzamiento no era el goleador de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

Miguel Trauco confiesa quién tuvo que patear el penal de Alex Valera en el repechaje

Antes de iniciar la fatídica tanda, Carlos Zambrano afirmó que iba a disparar el sexto penal en caso se llegue a 'muerte súbita'. No obstante, llegado el momento, el 'Kaiser' indicó que Christofer Gonzáles o Miguel Trauco se hicieran cargo, sin imaginar que Alex Valera asumiría la responsabilidad.

"Es algo que me lamento hasta el día de hoy. Habían dado los cinco primeros y el sexto no lo dieron. Fue algo que decidimos en el momento. Zambrano dijo que iba a patear el sexto, pero cuando ellos hacen el quinto, Zambrano nos dice, a mí y 'Canchita', 'vayan uno de ustedes'. Yo lo digo a 'Cancha' que vaya y él me dice que mejor yo; estábamos en esa discusión y Valera dice 'voy yo'", reveló en 'El VAR con Olcese'.

"Los penales son esas cosas de suerte al final. Una moneda al aire. Hasta ahora me lamento y, desde ahí, dije 'nunca más'. Por eso, contra Boca dije 'yo pateo'. Prefiero quedarme afuera intentando, no quedarme afuera por dejar que otro intente. Desde ahí dije 'nunca más dejo que alguien más tome mi responsabilidad' (...). Es algo de lo que aprendí mucho. Hasta ahora me sigo lamentando ese episodio", agregó.

PUEDES VER: Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: 'El blanco ahora hace jodas'

lr.pe

¿Cómo quedó el Perú vs Australia por el repechaje a Qatar 2022?

A diferencia de otras ocasiones, el repechaje al Mundial Qatar 2022 se jugó a un solo partido en el país anfitrión del certamen: la selección peruana se enfrentó a su similar de Australia en Doha. Luego de igualar sin goles en el tiempo extra, el cotejo se definió a través de una definición por penales; en dicha instancia los Socceroos se impusieron 5-4.

