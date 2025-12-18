HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

"La cinta de capitán, para mí, no es algo importante", fueron las palabras de Paolo Guerrero, quien señaló que, dentro del terreno, los once jugadores son capitanes.


Paolo Guerrero aclaró que no tuvo problemas con Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Liga 1/vía X
Paolo Guerrero aclaró que no tuvo problemas con Hernán Barcos. Foto: composición LR/ Liga 1/vía X

Paolo Guerrero aclaró los rumores sobre su supuesta pelea con Hernán Barcos. En una reciente edición del programa 'Fútbol como Cancha', el delantero de Alianza Lima fue entrevistado sobre diversos temas del fútbol, aunque llamó la atención cuando se le preguntó la cinta de capitán. Ante la consulta, Guerrero señaló que no es algo importante para él. No obstante, generó expectación cuando la siguiente pregunta fue sobre si había tenido problemas con Hernán Barcos.

Al ser consultado sobre este supuesto conflicto con el argentino, especialmente por la capitanía, Guerrero negó cualquier problema con Barcos. Como se recuerda, en el último partido entre Alianza y Sporting Cristal, se vio cómo le entregó la cinta a Barcos, pero muchos interpretaron que lo hizo de mala manera. El delantero nacional explicó que su actitud se debió al resultado del encuentro.

PUEDES VER: Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su supuesta pelea con Hernán Barcos?

"La cinta de capitán ni la mencionen, los once que están dentro del campo son capitanes (...) y los 18 jugadores que están, se encargan de dar comentarios, de decirle a los compañeros lo que están viendo desde fuera del campo. Creo que todos somos capitanes y líderes. La cinta de capitán, para mí, no es algo importante; es el líder que la lleva, quien tiene más tiempo en el equipo, pero definitivamente dentro del campo de juego, los once son responsables por el resultado", empezó diciendo el 9 blanquiazul.

"Yo nunca tuve un problema con Hernán, no sé de dónde salió. En algún momento lo leí, que en el último partido contra Cristal, cuando le doy la cinta, yo no lo saludé. Obviamente, acuérdense que estábamos perdiendo. ¿Querían que le dé la cinta riéndome? Cuando no hay un resultado favorable, obviamente no me van a ver riéndome", complementó.

Datos de Paolo Guerrero con Alianza Lima

En la Liga 1 2025, Paolo Guerrero tuvo un gran desempeño con Alianza Lima. Durante el Apertura, disputó 13 partidos, anotó 7 goles y acumuló 815 minutos en cancha, mientras que en el Clausura jugó 9 encuentros, volvió a marcar 7 goles, dio 3 asistencias y sumó 614 minutos de juego.

Notas relacionadas
Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

LEER MÁS
Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

LEER MÁS
Melcochita le recomienda a Paolo Guerrero que se retire del fútbol: "Debe dar un paso al costado"

Melcochita le recomienda a Paolo Guerrero que se retire del fútbol: "Debe dar un paso al costado"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

LEER MÁS
Precios Alianza Lima vs Inter Miami: ¿cuánto cuestan las entradas para ver a Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026?

Precios Alianza Lima vs Inter Miami: ¿cuánto cuestan las entradas para ver a Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026?

LEER MÁS
Prensa paraguaya y su curioso calificativo para Alianza Lima tras ser rival de 2 de Mayo en la Copa Libertadores: "De los más tradicionales"

Prensa paraguaya y su curioso calificativo para Alianza Lima tras ser rival de 2 de Mayo en la Copa Libertadores: "De los más tradicionales"

LEER MÁS
Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

Así quedó el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal por la fase 2 del torneo

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

LEER MÁS
Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Deportes

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025