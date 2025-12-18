Paolo Guerrero aclaró los rumores sobre su supuesta pelea con Hernán Barcos. En una reciente edición del programa 'Fútbol como Cancha', el delantero de Alianza Lima fue entrevistado sobre diversos temas del fútbol, aunque llamó la atención cuando se le preguntó la cinta de capitán. Ante la consulta, Guerrero señaló que no es algo importante para él. No obstante, generó expectación cuando la siguiente pregunta fue sobre si había tenido problemas con Hernán Barcos.

Al ser consultado sobre este supuesto conflicto con el argentino, especialmente por la capitanía, Guerrero negó cualquier problema con Barcos. Como se recuerda, en el último partido entre Alianza y Sporting Cristal, se vio cómo le entregó la cinta a Barcos, pero muchos interpretaron que lo hizo de mala manera. El delantero nacional explicó que su actitud se debió al resultado del encuentro.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su supuesta pelea con Hernán Barcos?

"La cinta de capitán ni la mencionen, los once que están dentro del campo son capitanes (...) y los 18 jugadores que están, se encargan de dar comentarios, de decirle a los compañeros lo que están viendo desde fuera del campo. Creo que todos somos capitanes y líderes. La cinta de capitán, para mí, no es algo importante; es el líder que la lleva, quien tiene más tiempo en el equipo, pero definitivamente dentro del campo de juego, los once son responsables por el resultado", empezó diciendo el 9 blanquiazul.

"Yo nunca tuve un problema con Hernán, no sé de dónde salió. En algún momento lo leí, que en el último partido contra Cristal, cuando le doy la cinta, yo no lo saludé. Obviamente, acuérdense que estábamos perdiendo. ¿Querían que le dé la cinta riéndome? Cuando no hay un resultado favorable, obviamente no me van a ver riéndome", complementó.

Datos de Paolo Guerrero con Alianza Lima

En la Liga 1 2025, Paolo Guerrero tuvo un gran desempeño con Alianza Lima. Durante el Apertura, disputó 13 partidos, anotó 7 goles y acumuló 815 minutos en cancha, mientras que en el Clausura jugó 9 encuentros, volvió a marcar 7 goles, dio 3 asistencias y sumó 614 minutos de juego.