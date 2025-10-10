¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

La selección peruana empezó un nuevo ciclo al mando de Manuel Barreto. El combinado nacional se enfrenta a Chile en un amistoso internacional de fecha FIFA; sin embargo, este no será el único compromiso que afronte la Bicolor en lo que resta del año, pues ya se tiene programa una gira por Europa.

Luego de presentarse en el 'Clásico del Pacífico', los jugadores de la Blanquirroja tendrá que esperar hasta el mes de noviembre para ver acción. En esta fecha disputará 2 amistosos en terriotio ruso.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

El próximo partido de la selección peruana será en la fecha FIFA de noviembre. El equipo comandado por Manuel Barreto realizará un gira por Rusia, en la cuál enfrentará al país anfitrión y a su similar de Chile.

Perú vs Rusia | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo

| miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo Perú vs Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.

Perú, Chile y Rusia jugarán amistosos entre sí en noviembre del 2025. Foto: Team Russia/X

¿Qué pasará con Manuel Barreto tras los amistosos de la selección peruana?

Barreto señaló que su interinato culminará después de los partidos en Rusia. Por su parte, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, reveló que en diciembre espera tener contratado al nuevo entrenador de la selección peruana.

"Estoy a puertas de un proceso de diagnóstico que me ha tocado liderar, para entregar un plan estratégico de cinco años por eso no puedo quedarme al mando del equipo mayor (después de noviembre). Hay caminos que debemos recorrer para mejorar y trabajar por el fútbol peruano. Es un rol que me apasiona y que, junto al grupo de trabajo y los clubes, vamos a sacar adelante el proyecto", sostuvo el técnico interino en conferencia de prensa.