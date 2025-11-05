HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Paolo Guerrero sobre el posible homenaje que le haría la selección peruana: "No me han dicho nada"

El delantero de Alianza Lima, quien nuevamente quedará fuera de la convocatoria para los amistosos de fecha FIFA, se refirió acerca del supuesto reconocimiento que le tendría preparado la FPF.

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la selección peruana. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Paolo Guerrero es el goleador histórico de la selección peruana. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

La etapa de Paolo Guerrero como capitán y goleador de la selección peruana habría terminado este 2025, aunque por ahora ni el jugador ni el combinado bicolor lo han confirmado oficialmente. Antes de que llegue el irremediable final para el 'Depredador' en el equipo de todos, la mayoría de los hinchas desea verlo por última vez con la camiseta blanquirroja para despedirlo a lo grande.

Aunque este anhelo no se podrá cumplir en los amistosos de esta fecha FIFA de noviembre, pues el DT Manuel Barreto no lo tiene en consideración dentro de su lista de convocados, el reconocimiento a su trayectoria podría darse en los próximos meses. Sin embargo, ni el propio 'Depredador' sabe a ciencia cierta si la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le tiene preparado algo especial.

PUEDES VER: Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: 'Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad'

lr.pe

Paolo Guerrero habla sobre los nuevos retos de la selección peruana

Al final del partido entre Alianza Lima y Los Chankas, que el club íntimo ganó gracias a un doblete suyo, Paolo Guerrero fue abordado por el reportero del canal L1 Max. Ante la consulta de si se habían comunicado con él para coordinar un posible homenaje, el delantero negó el contacto.

"No me han dicho nada, pero solo queda hacer fuerza para que nos vaya bien. En estos partidos siempre es bueno sacar resultados positivos con la selección", declaró el atacante en relación a los amistosos frente a Rusia y Chile. Acerca de la nueva camiseta de Perú diseñada por Adidas, el experimentado goleador se mostró conforme y aprovechó para enviarle ánimos a los convocados de Barreto.

"Está linda la camiseta. Los muchachos ahora tienen que hacer su trabajo, tienen 2 partidos bonitos también, así que se van a dar íntegros y lo más importante es que vayan agarrando ese roce internacional que necesitan. Nosotros siempre a hacer fuerza para que a nuestra selección, a nuestro país le vaya bien", declaró Guerrero.

