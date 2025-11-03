Luis Advíncula es uno de los jugadores más experimentados de la selección peruana; sin embargo, con la llegada de Manuel Barreto al banquillo, se empezó un recambio generacional y uno de los apuntados a tomar la posición de lateral derecho es Oliver Sonne, quien milita en el Burnley de la Premier League. En ese sentido, el popular 'Bolt' se animó a opinar sobre la competencia que tiene con el 'Vikingo' por el puesto.

En la reciente edición del programa 'Enfocados', al jugador de Boca Juniors le consultaron sobre si consideraba mejor que el futbolista de origen danés. Lejos de entrar en alguna polémica, el 'Rayo' se tomó con humor la comparación y sorprendió al revelar las 'malas influencias' que tuvo su compañero en la Bicolor.

Advíncula señala quiénes malograron a Sonne en la selección

"No, como te repito, siempre ha pasado de que a mí me quieren hacer pelear con alguien. Ese 'blanco' llegó primero a la selección y se puso en una mesa donde había algunos que hablaban inglés, pero él tiene que aprender nuestro idioma; el inglés ya lo habla. Entonces lo pusimos en nuestra mesa, con Yoshimar Yotún, el 'Cabezón', 'Marrón', Gallese, Andy y el 'Orejas'. Es una mesa 'chonguera', tanto así que ahora el 'blanco' hace jodas. Los agarra de hue*** a los fisios (...). Todo eso se lo enseñan Gallese y Cáceda (risas)", relató.

Advincula fue claro al mencionar que no importa quién sea titular, lo que debe primar es el bien de la selección peruana. Asimismo, evidenció su deseo de que Oliver Sonne tenga una gran carrera.

"A mí me da igual quién juega. Solo me interesa que a la selección le vaya bien, no importa si juego yo o si juega él. Él recién está empezando una carrera y yo ya la tengo; en el balance voy a decir Luis Advíncula. Quizás en algún momento él tenga una mejor carrera que yo", agregó.

El calvario de Oliver Sonne en la Premier League

El defensor de 24 años afronta un complicado momento en el Burnley de Inglaterra. Sonne perdió protagonismo en el primer equipo y lleva 7 partidos consecutivos sin ser convocado por el entrenador Scott Parker. Su última aparición fue a finales de agosto en la derrota 3-2 contra el Manchester United por la Premier League.