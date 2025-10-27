HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Edison Flores deja en suspenso su continuidad en Universitario tras el tricampeonato: ''Gané todo lo que tenía que ganar''

El volante peruano destaca el compromiso y esfuerzo colectivo que llevaron al equipo a alcanzar este histórico logro, a pesar de las campañas en contra que recibieron en los últimos meses.

Edison Flores dejó entrever que esta podría ser su última temporada vestido de 'merengue'.
Edison Flores dejó entrever que esta podría ser su última temporada vestido de 'merengue'. | Foto: composición LR/Gol Perú/DC Sports

El volante de 31 años no ocultó su felicidad tras el reciente título obtenido por Universitario en Tarma, donde el cuadro 'merengue' alcanzó un histórico tricampeonato. Uno de los protagonistas de esta gesta es Edison Flores, quien se ha consolidado como uno de los máximos referentes desde su regreso al club de Ate en 2023.

La felicidad del 'Orejas' tras el tricampeonato de Universitario

Al ser abordado por la prensa, el popular ‘Orejas’ se refirió a las últimas jornadas del equipo dirigido por Jorge Fossati y resaltó la intensidad y el compromiso del grupo en el tramo final, que culminó con la obtención del tricampeonato, pese a las campañas en contra del combinado 'odriozola'.

PUEDES VER: Edison Flores muestra su orgullo tras lograr un nuevo título con Universitario: "Desde que estoy aquí hemos salido campeones siempre"

lr.pe

“Es historia para nosotros, estamos muy felices”, comenzó diciendo el Orejas, quien señaló que la prensa intentó desestabilizar al equipo durante las últimas fechas del torneo. “Crearon una campaña contra nosotros, diciendo que ya teníamos el campeonato. Nosotros no nos creímos eso. Fuimos fuertes y gracias a Dios estoy en un equipo humilde que jugó cada partido como si fuera una final”, enfatizó.

La fortaleza mental como principal aliado de la 'U' para superar las adversidades

Asimismo, Flores destacó la fortaleza mental del plantel para afrontar los partidos decisivos, una actitud que les permitió superar las adversidades y la presión mediática que rodeaba al club ‘merengue’, sin perder de vista el gran objetivo: alcanzar la gloria del tricampeonato.

PUEDES VER: Edison Flores le responde fuerte a los que critican dominio de Universitario: “Ahora no pueden decir que ganamos por un punto o gol”

lr.pe

''Fuimos superiores durante todo el año y eso se refleja ahora. Nos metieron mucha presión, pero somos la 'U'. Estamos acostumbrados a jugar con presión'', afirmó con mucho orgullo.

Por otro lado, agradeció a sus compañeros por el esfuerzo y la entrega a lo largo de toda la temporada. También resaltó que el trabajo colectivo fue determinante para lograr el tricampeonato, ya que evidenció la unión y el compromiso de un grupo extraordinario que conquistó el tan ansiado objetivo.

''Estoy contento por el esfuerzo que han hecho mis compañeros durante todo el año. Fuimos superiores, aprovechamos los puntos que dejaron los otros equipos. Esto es fútbol, tratamos siempre de dar lo mejor y emocionarnos'', declaró.

¿Continuará en Universitario?

La alegría y la tranquilidad en el rostro de Edison Flores eran evidentes mientras respondía a las preguntas. Sin embargo, dejó en suspenso su continuidad en Universitario para la próxima temporada con un mensaje que sembró más dudas que certezas.

“Fue una gran decisión volver. Gané todo lo que tenía que ganar hasta este año. Son cinco torneos cortos y un feliz tricampeonato, así que me voy muy feliz”, sentenció. Estas palabras del internacional peruano podrían significar un posible adiós al club 'crema' tras la obtención del tricampeonato.

A pesar de estas declaraciones, la huella que dejó el popular 'Orejas' en imborrable ya que contribuyó significativamente en los tres títulos consecutivos de Universitario de Deportes entre 2023, 2024 y 2025.

