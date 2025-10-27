El baile de los futbolistas de Universitario generó muchos comentarios entre los hinchas cremas. | Foto: composición LR/TikTok - Universitario

Tras lograr una victoria clave por 2-1 en el estadio Unión Tarma frente a ADT, Universitario de Deportes selló de manera brillante un histórico tricampeonato, cuando aún faltan tres jornadas para que culmine el Torneo Clausura. Este importante logro reafirma su dominio en el fútbol peruano durante los últimos tres años, una gesta que se repite por segunda vez en su historia, como ocurrió entre 1998 y 2000.

Los festejos y la algarabía se vivieron en la plantilla del conjunto crema, ya que, tras el pitazo final del árbitro Kevin Ortega, los abrazos y los bailes de los jugadores fueron los protagonistas de una tarde inolvidable para el equipo dirigido por Jorge Fossati.

La celebración de los jugadores de Universitario tras lograr el tricampeonato

En la intimidad del vestuario, varios futbolistas aprovecharon el momento para usar sus redes sociales, realizar transmisiones en vivo y grabar videos en los que se muestra un curioso baile en el que participaron Álex Valera, Martín Pérez Guedes, Aldo Corzo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, entre otros. La celebración provocó una ola de reacciones en redes sociales, ya que se trató nada menos que del conocido 'trencito' de Alianza Lima, una coreografía que ganó popularidad este año tras una victoria internacional del equipo 'blanquiazul'.

En esta ocasión, el goleador del conjunto ‘crema’ fue quien tomó la iniciativa en la imitación del baile, mientras sus compañeros se dejaban llevar por el ritmo contagioso de la canción que sonaba en ese momento. No obstante, los cánticos también se hicieron presentes en la celebración para reforzar el sentido de hermandad y compromiso que ha caracterizado al plantel de Universitario dentro y fuera del campo.

''Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero por guapo y elegante difícil de igualar. Ya todos lo están viendo y se están convenciendo. Universitario, del balompié peruano, la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón'', se escuchó con voz en alta mientras los jugadores seguían festejando.

La hazaña de Universitario al conquistar el tricampeonato y la estrella 29

A pesar de empezar perdiendo ante ADT por un autogol de Anderson Santamaría, Universitario nunca perdió el enfoque en su gran objetivo. El conjunto 'merengue' logró revertir el marcador en el segundo tiempo con goles de Mattias Di Benedetto y de Álex Valera para hacer estallar a los hinchas 'odriozolas' que viajaron a Tarma para presenciar el momento histórico.

El histórico tricampeonato reafirma a Universitario de Deportes como el club más dominante del fútbol peruano en los últimos tres años. En este 2025, el conjunto ‘crema’ volvió a demostrar su supremacía al conquistar tanto el Torneo Apertura como el Clausura, repitiendo la hazaña lograda en su año del Centenario y consolidando una era dorada en su historia.

Con la reciente consecución del tricampeonato, Universitario sumó su estrella número 29 en el fútbol peruano, por lo que se afianzó en lo más alto como el club más ganador del país. Con ello, le saca una ventaja de cuatro títulos a su clásico rival, Alianza Lima, que cuenta con 25 campeonatos.