HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Deportes

Repechaje para el Mundial 2026: países confirmados, formato y posibles llaves para clasificar a la Copa del Mundo

El Mundial 2026 se proyecta como un torneo especial, ya que varias leyendas del fútbol se despedirán de esta competición internacional.

El Mundial del 2026 se presenta como el último torneo internacional para muchos futbolistas. Foto: difusión
El Mundial del 2026 se presenta como el último torneo internacional para muchos futbolistas. Foto: difusión

El próximo Mundial del 2026 promete ser un torneo muy especial, donde muchas leyendas del fútbol a más alto nivel se despedirán de este certamen. No obstante, también hay jugadores que no estarán en la Copa del Mundo debido a que sus países no pudieron conseguir los puntos necesarios para lograrlo, mientras que otros aún tienen la última posibilidad de llegar a este gran torneo mediante el repechaje.

Es en este contexto que países como Italia, que perdió con Noruega, tendrán que jugarse el todo por el todo en el repechaje, así como en Sudamérica ocurre con Bolivia, que viene preparándose con amistosos internacionales para cuando llegue este momento.

PUEDES VER: Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

lr.pe

¿Qué países están confirmadas para jugar el repechaje?

De momento, hay tres países que ya están clasificados al repechaje, mientras que Arabia e Irán deberán definir su pase este martes 18 cuando disputen el partido de vuelta. Cabe señalar que el encuentro de ida terminó 1-1. En el caso de Jamaica y Panamá, avanzan como los mejores segundos.

  • AFC: Emiratos Árabes Unidos vs Irak
  • CAF: RD Congo
  • Conmebol: Bolivia
  • OFC: Nueva Caledonia
  • Concacaf: Jamaica y Panamá (por ahora)

Selecciones clasificadas al Repechaje de Europa

Mientras tanto, en Europa ya se conocen los países que disputarán el último boleto para llegar al Mundial.

Segundos de grupo

  • Italia
  • Irlanda
  • Ucrania
  • Albania
  • República Checa

Clasificado por Nations League

  • Rumania
  • Irlanda del Norte
  • Suecia

¿Cómo se juega el repechaje en Europa?

Esta fase otorgará cuatro cupos directos al Mundial. Para definirlos, se disputarán cuatro llaves compuestas por semifinales y finales, cuyos emparejamientos se establecerán mediante un sorteo programado para el jueves 20 de noviembre. Las semifinales se jugarán el 26 de marzo de 2026 y las finales, de donde saldrán los cuatro clasificados, se disputarán el 31 de marzo.

Todos los enfrentamientos serán a partido único. Los ocho segundos mejor ubicados en el ranking FIFA ejercerán la localía en las semifinales, mientras que la sede de cada final se determinará mediante un nuevo sorteo.

PUEDES VER: DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

lr.pe

¿Dónde se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Mientras aguarda por conocer a sus posibles rivales, Bolivia ya tiene definidas las fechas del repechaje intercontinental: se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Aunque en un inicio se consideró realizar los encuentros en Estados Unidos, finalmente los duelos rumbo al Mundial 2026 se llevarán a cabo en México, con Monterrey y Guadalajara como sedes confirmadas.

Notas relacionadas
Mundial 2026 de la FIFA: las 28 selecciones clasificadas tras la fecha FIFA de eliminatorias de octubre

Mundial 2026 de la FIFA: las 28 selecciones clasificadas tras la fecha FIFA de eliminatorias de octubre

LEER MÁS
Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

LEER MÁS
Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

Unión Minas se proclamó campeón de la Copa Perú: venció por penales a FC ANBA y jugará la Liga 2 2026

LEER MÁS
¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

LEER MÁS
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

LEER MÁS
Clasificados al Mundial 2026: los 32 equipos que aseguraron su participación y las plazas que faltan definir

Clasificados al Mundial 2026: los 32 equipos que aseguraron su participación y las plazas que faltan definir

LEER MÁS
Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

LEER MÁS
Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025