El Mundial del 2026 se presenta como el último torneo internacional para muchos futbolistas. Foto: difusión

El próximo Mundial del 2026 promete ser un torneo muy especial, donde muchas leyendas del fútbol a más alto nivel se despedirán de este certamen. No obstante, también hay jugadores que no estarán en la Copa del Mundo debido a que sus países no pudieron conseguir los puntos necesarios para lograrlo, mientras que otros aún tienen la última posibilidad de llegar a este gran torneo mediante el repechaje.

Es en este contexto que países como Italia, que perdió con Noruega, tendrán que jugarse el todo por el todo en el repechaje, así como en Sudamérica ocurre con Bolivia, que viene preparándose con amistosos internacionales para cuando llegue este momento.

¿Qué países están confirmadas para jugar el repechaje?

De momento, hay tres países que ya están clasificados al repechaje, mientras que Arabia e Irán deberán definir su pase este martes 18 cuando disputen el partido de vuelta. Cabe señalar que el encuentro de ida terminó 1-1. En el caso de Jamaica y Panamá, avanzan como los mejores segundos.

AFC: Emiratos Árabes Unidos vs Irak

Emiratos Árabes Unidos vs Irak CAF: RD Congo

RD Congo Conmebol: Bolivia

Bolivia OFC: Nueva Caledonia

Nueva Caledonia Concacaf: Jamaica y Panamá (por ahora)

Selecciones clasificadas al Repechaje de Europa

Mientras tanto, en Europa ya se conocen los países que disputarán el último boleto para llegar al Mundial.

Segundos de grupo

Italia

Irlanda

Ucrania

Albania

República Checa

Clasificado por Nations League

Rumania

Irlanda del Norte

Suecia

¿Cómo se juega el repechaje en Europa?

Esta fase otorgará cuatro cupos directos al Mundial. Para definirlos, se disputarán cuatro llaves compuestas por semifinales y finales, cuyos emparejamientos se establecerán mediante un sorteo programado para el jueves 20 de noviembre. Las semifinales se jugarán el 26 de marzo de 2026 y las finales, de donde saldrán los cuatro clasificados, se disputarán el 31 de marzo.

Todos los enfrentamientos serán a partido único. Los ocho segundos mejor ubicados en el ranking FIFA ejercerán la localía en las semifinales, mientras que la sede de cada final se determinará mediante un nuevo sorteo.

¿Dónde se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Mientras aguarda por conocer a sus posibles rivales, Bolivia ya tiene definidas las fechas del repechaje intercontinental: se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Aunque en un inicio se consideró realizar los encuentros en Estados Unidos, finalmente los duelos rumbo al Mundial 2026 se llevarán a cabo en México, con Monterrey y Guadalajara como sedes confirmadas.