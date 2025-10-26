Edison Flores se emocionó por el tricampeonato de Universitario en Liga 1. El conjunto 'crema' sufrió más de la cuenta, pero remontó y tocó la gloria en el fútbol peruano. El experimentado delantero también reconoció lo importante que fue para la 'U' pese a rendimiento irregular en la última parte del año. "Desde que estoy aquí hemos salido campeones siempre"

El delantero de Universitario fue pieza clave en los anteriores títulos de Universitario, aunque en en el 'tri' no pudo sostener su nivel. Edison Flores perdió la titularidad por su irregularidad. Sin embargo, es uno de los referentes del club 'merengue' por su experiencia y calidad.

¿Qué dijo Edison Flores sobre el tricampeonato de Universitario?

'Oreja' Flores habló en caliente. "Obtuvimos un tricampeonato histórico y ahora nadie puede decirme nada. La clave fue historia y un buen grupo. Hubo pocos cambios y el equipo se mantuvo fuerte mentalmente. Luchamos, gracias a Dios, cada partido como si fuera una final. Muy agradecido por todo lo que he logrado. Cada año es diferente y siempre quiero estar bien. Este título es para mi familia que son hinchas de Universitario", declaró un efusivo Edison Flores en L1 MAX.

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Esta es la segunda ocasión que Universitario de Deportes logra consagrarse tricampeón nacional. Anteriormente, los cremas lo lograron entre los años 1998 y 2000. Con la obtención del título de la Liga 1 2025, la 'U' vuelve a gritar campeón y ya suma 29 consagraciones en el balompié nacional.