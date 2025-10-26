HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
Deportes

Edison Flores muestra su orgullo tras lograr un nuevo título con Universitario: "Desde que estoy aquí hemos salido campeones siempre"

El experimentado delantero recordó sus mejores momentos en Universitario y agradeció a los hinchas por el apoyo recibido en los complicados partidos.

Edison Flores rompió su silencio en zona mixta. Foto: LR/ L1 MAX
Edison Flores rompió su silencio en zona mixta. Foto: LR/ L1 MAX

Edison Flores se emocionó por el tricampeonato de Universitario en Liga 1. El conjunto 'crema' sufrió más de la cuenta, pero remontó y tocó la gloria en el fútbol peruano. El experimentado delantero también reconoció lo importante que fue para la 'U' pese a rendimiento irregular en la última parte del año. "Desde que estoy aquí hemos salido campeones siempre"

El delantero de Universitario fue pieza clave en los anteriores títulos de Universitario, aunque en en el 'tri' no pudo sostener su nivel. Edison Flores perdió la titularidad por su irregularidad. Sin embargo, es uno de los referentes del club 'merengue' por su experiencia y calidad.

PUEDES VER: Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

lr.pe

¿Qué dijo Edison Flores sobre el tricampeonato de Universitario?

'Oreja' Flores habló en caliente. "Obtuvimos un tricampeonato histórico y ahora nadie puede decirme nada. La clave fue historia y un buen grupo. Hubo pocos cambios y el equipo se mantuvo fuerte mentalmente. Luchamos, gracias a Dios, cada partido como si fuera una final. Muy agradecido por todo lo que he logrado. Cada año es diferente y siempre quiero estar bien. Este título es para mi familia que son hinchas de Universitario", declaró un efusivo Edison Flores en L1 MAX.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña eufórico tras ganar el tricampeonato con Universitario: "Que sigan llorando, inventando excusas, hemos sido los mejores"

lr.pe

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Esta es la segunda ocasión que Universitario de Deportes logra consagrarse tricampeón nacional. Anteriormente, los cremas lo lograron entre los años 1998 y 2000. Con la obtención del título de la Liga 1 2025, la 'U' vuelve a gritar campeón y ya suma 29 consagraciones en el balompié nacional.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú con tricampeonato de Universitario en la fecha 16 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú con tricampeonato de Universitario en la fecha 16 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Franco Velazco advierte que Universitario ya piensa en el tetracampeonato: "Apuntando a romper fábulas"

Franco Velazco advierte que Universitario ya piensa en el tetracampeonato: "Apuntando a romper fábulas"

LEER MÁS
Jesús Castillo reafirma su compromiso con Universitario tras lograr el tricampeonato: "Es la mejor decisión que he tomado en mi vida"

Jesús Castillo reafirma su compromiso con Universitario tras lograr el tricampeonato: "Es la mejor decisión que he tomado en mi vida"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

LEER MÁS
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

LEER MÁS
¡Universitario es el tricampeón de la Liga 1! Cremas vencieron a ADT en Tarma y lograron su estrella 29

¡Universitario es el tricampeón de la Liga 1! Cremas vencieron a ADT en Tarma y lograron su estrella 29

LEER MÁS
Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Deportes

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025