Edison Flores y Alex Valera fueron los grandes ausentes en los últimos partidos que disputó la selección peruana frente a Uruguay y Paraguay en las Eliminatorias 2026. Los jugadores de Universitario de Deportes fueron desconvocados debido a las lesiones que presentaban; sin embargo, previo al cotejo con la Albirroja lograron recuperarse y quedaron aptos para el reinicio de la Liga 1.

En ese sentido, el exfutbolista Reimond Manco se pronunció sobre lo acontecido con los jugadores merengues y los cuestionó por no "arriesgar" en la Bicolor.

Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana

"¿Sabes cuál fue la noticia de hoy cuando me levanté? Que Alex Valera y Edison Flores regresan a los entrenamientos y están a disposición para jugar el fin de semana ¿Qué se piensa de eso? No es que se hayan hecho los lesionados, pero hay momentos en la vida, en este tipo de casos, en la que tú puedes arriesgar porque sabes la situación que pasa la selección peruana. Decirle al profe que no sabe si llegue, pero que se queden ahí, es tu selección", manifestó en el programa 'Denganche'.

El popular 'Rei' remarcó que no pone en duda sus lesiones; sin embargo, señaló que en un momento así tuvieron que asumir otra postura. Asimismo, mencionó que Valera y Flores buscaron llegar en óptimas condiciones para el partido entre Universitario y Melgar.

"No estoy especulando que se hagan los lesionados, pero digo que hay momentos en la vida de un futbolista que se puede arriesgar mucho más viendo la situación de tu selección. Para mí no quisieron arriesgar para llegar bien y estar finos en su equipo", concluyó.

Edison Flores y Álex Valera jugarán el Universitario vs Melgar

El periodista Enrique Vega reveló que Edison Flores y Álex Valera se encuentran a disposición del entrenador Jorge Fossati para el cotejo contra Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura.

"Álex Valera y Edison Flores estarán disponibles para enfrentar a Melgar este domingo en Arequipa. La gran incógnita es si serán titulares. Entre jueves y viernes, Jorge Fossati definirá el once", afirmó en sus redes sociales.