Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Fútbol Peruano

Edison Flores le responde fuerte a los que critican dominio de Universitario: “Ahora no pueden decir que ganamos por un punto o gol”

Edison Flores señaló que el plantel no se dejó influenciar por críticas y mantuvo una postura firme, jugando cada partido con la mentalidad de final.

Edison Flores habló sobre las criticas hacia Universitario. Foto: composición LR/Urpi/difusión
Edison Flores habló sobre las criticas hacia Universitario. Foto: composición LR/Urpi/difusión

Edison Flores respondió a quienes cuestionaron el dominio de Universitario de Deportes durante el Torneo Clausura de la Liga 1. En una reciente conversación con la prensa, el ‘Orejitas’ expresó su alegría por el título y resaltó que el tricampeonato conseguido es histórico para el club crema.

Asimismo, señaló que durante el campeonato algunos sectores de la prensa aseguraban que la ‘U’ ya era campeona, pero el plantel no se dejó llevar por esos comentarios y continuó trabajando cada partido como una final. Además, dejó un mensaje claro hacia las críticas, afirmando que ahora no pueden decir nada tras lo demostrado en la cancha.

lr.pe

¿Qué dijo Edison Flores sobre los que critican a Universitario?

"Sí es, es historia para nosotros, estamos muy felices. Como dije, ustedes (la prensa) crearon una campaña contra nosotros hace fechas que ya teníamos todo el campeonato, nosotros no les creímos eso. Fuimos fuertes y, gracias a Dios, tengo un equipo humilde que cada partido jugó como una final", fueron las palabras de Flores.

"Ahora no pueden decir que ganamos por un punto o gol. Fuimos superiores durante todo el año y eso se refleja", explicó el popular 'Orejitas', tras ser consultado sobre que Universitario es campeón de la Liga 1 con mucha anticipación.

En otro momento, se le consultó si sus declaraciones tenían relación con la falta de reconocimiento al crédito de Universitario por parte de otros equipos o de la prensa. "No, no hablo de otros equipos, de simplemente hablo de que nos metieron mucha presión, pero somos la U, estamos acostumbrados a jugar con presión", finalizó.

lr.pe

¿Cuántos títulos nacionales tiene Universitario de Deportes?

Con la conquista del título en la Liga 1 2025, Universitario celebra nuevamente un campeonato y alcanza las 29 estrellas en el fútbol peruano.

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Universitario de Deportes alcanza por segunda vez en su historia un tricampeonato nacional, habiendo logrado este mismo hito previamente entre 1998 y 2000.

