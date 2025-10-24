HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

Edison Flores le respondió a Yoshimar Yotún tras la victoria de Universitario de Deportes sobre Sporting Cristal en el Torneo Clausura, enfatizando que la constancia es clave para el éxito de la 'U'.

Edison Flores respondió sobre los comentario de Yoshimar Yotún. Foto: composición LR/GolPerú/L1 Max
Edison Flores respondió sobre los comentario de Yoshimar Yotún. Foto: composición LR/GolPerú/L1 Max

Edison Flores respondió a las declaraciones de Yoshimar Yotún sobre Universitario de Deportes. Tras la victoria de la ‘U’ frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1, en conversación con los medios, el popular ‘Orejitas’ fue consultado sobre los comentarios de su compañero en la selección peruana, donde destacó que lo logrado por el conjunto crema se debe a constancia y esfuerzo.

Como se recuerda, tras el partido, el volante rimense señaló, bajo su punto de vista, que Cristal fue dominador de principio a fin, pero le faltó el gol. Sin embargo, indicó que se enfrentaron a un rival que contaba con la “suerte del campeón”.

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': "Me quedaría callado"

lr.pe

Edison Flores le responde a Yoshimar Yotún

En la conversación con los medios, Flores destacó el trabajo que hay en la 'U' para conseguir lo logrado hasta ahora en el Torneo Clausura.

"Trabajamos, creo que la suerte la buscamos en cada partido. Tratamos de vulnerar a todos los rivales que tengamos enfrente. Somos un gran equipo y buscamos hacer las cosas bien para conseguir objetivos grandes", fueron las palabras de Flores hacia los comentario de Yotún.

¿Qué había dicho Yoshimar Yotún sobre la victoria de Universitario?

"Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados", fueron las palabras del capitán rimense, las cuales generaron diversas reacciones.

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
