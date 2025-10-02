Edison Flores, jugador de Universitario de Deportes, generó repercusión tras sus declaraciones sobre un posible regreso a la selección peruana, ahora dirigida por Manuel Barreto. En una entrevista reciente, el ‘Orejitas’ señaló que la próxima convocatoria podría estar conformada únicamente por futbolistas menores de 30 años, lo que abre dudas sobre su continuidad en la ‘bicolor’.

Asimismo, Flores puso sobre la mesa el debate respecto a la presencia de jugadores de mayor experiencia en el combinado nacional. Mientras algunos sostienen que su aporte es fundamental en torneos internacionales, otros consideran que ha llegado el momento de dar paso a una nueva generación. El propio volante reconoció que tanto la prensa como los hinchas piden un recambio y destacó que esta medida podría ser positiva para iniciar esa transición.

Edison Flores sobre la convocatoria de la selección peruana

“Hay una nueva convocatoria, no sé si estaré, se especula que es de menores de 30 años y yo tengo 31, no sé, esperemos que sea de la mejor manera. Manuel me conoce, pero ellos ya tendrán la lista, yo me preocupo por el día domingo y hacerlo de la mejor manera”, explicó en un primer momento.

"Ustedes (prensa) siempre piden el recambio, la gente también pide recambio y está bien, creo que ver nuevos jugadores para la selección y para lo que viene, creo que es una buena manera de poder empezar este recambio. Dependerá de mí, de mi nivel, siempre estaré con opción y si estoy bien, seguramente voy a poder estar en la selección", agregó el jugador de Universitario.

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

Según informó Eduardo Combe, la primera convocatoria de Manuel Barreto como técnico de la Bicolor se dará a conocer este fin de semana. Por su parte, Gustavo Peralta señaló que la FPF ya envió cartas de reserva a Fabio Gruber y Alexander Robertson, quienes figuran como posibles llamados.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El duelo amistoso entre Perú y Chile será el estreno oficial de Manuel Barreto como entrenador de la selección peruana. Este nuevo capítulo del 'Clásico del Pacífico' se jugará el viernes 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.